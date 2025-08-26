جزئیات و زمان پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تامین اجتماعی

به گزارش ایلنا، مدیرعامل بانک رفاه کارگران که به نمایندگی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افتتاح پروژه‌های هفته دولت به شیراز سفر کرده است، گفت: برای بازنشستگان تامین اجتماعی تسهیلات قرض الحسنه ۵۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده که هر ماه به حساب ۲۰ هزار نفر بازنشسته واریز خواهد شد.

اسماعیل لله‌گانی دوشنبه در آیین افتتاح و بهره‌برداری از استخر سرپوشیده کارگران شهر جدید صدرا با گرامیداشت هفته دولت، افزود: ۲۱ پروژه کارگری در سراسر کشور با تامین اعتبار هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی بانک رفاه کارگران در حال احداث است که پنج مجموعه آن در سطح استان فارس قرار دارد و تامین منابع شده است.

وی به محدودیت‌های منابع بانکی اشاره کرد و گفت: بانک رفاه کارگران با افزایش سرمایه‌ای که انجام داد و توانمندی‌هایی که در این مجموعه وجود دارد به عنوان سومین هلدینگ بزرگ شناخته شده کشور است که جامعه بزرگی از تولیدکنندگان و شرکت‌های عظیم ذیل این مجموعه قرار دارند.

لله گانی بیان کرد: اخیرا حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال تامین مالی برای توسعه سیمان فارس و همچنین آبرسانی در شهرستان فسا انجام شده است که در این خصوص محدودیتی نیست.

وی با بیان اینکه پروژه‌های بسیاری تعریف و نیمه تمام مانده است، گفت: شروع پروژه‌های جدید در شرایط موجود اقتصادی نیست اما امکان تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی وجود دارد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران اظهارکرد: شناخت کلی از استان فارس دارم و ظرفیت بسیاری در حوزه گردشگری در این استان وجود دارد، بخش کشاورزی، صنعت و معدن فارس بی‌نظیر است و آمادگی داریم پروژه‌های که توجیه اقتصادی دارند را تامین مالی کنیم.

وی ادامه داد: ایجاد اشتغال یکی از رسالت‌های دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که انگیزه کافی برای کمک به واحدهای تولیدی وجود دارد.

وی اضافه کرد: ابزارهای خوبی در حوزه کمک به واحدهای بزرگ وجود دارد اما اقداماتی نیز در خصوص واحدهای تولیدی کوچک پیش بینی شده که سامانه رفاه کارت از این جمله است و به سامانه موتور جستجوگر متصل است تا بصورت اقساطی کالاهای تولیدکنندگان به فروش برسد و بانک نیز ضمانت آن را بر عهده دارد.

نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افتتاح و بهره‌برداری از استخر سرپوشیده کارگران شهر جدید صدرا گفت: ایجاد این مجموعه جای قدردانی دارد، امیدوارم در نظام مقدس جمهوری اسلامی در هفته دولت شاهد شروع خدمات بهتری به جامعه باشیم.

انتهای پیام/