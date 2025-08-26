جزئیات تفاهم جدید میان فنیوحرفهای و سازمان سینمایی
رئیس سازمان آمموزش فنیوحرفهای، ضمن اشاره به آمار کارجویان، گفت: تقریباً نیمی از متقاضیان کار در ایران مهارتهای لازم برای ورود به بازار کار را ندارند.
به گزارش ایلنا، با برگزاری نشستی مشترک، تفاهمنامه همکاری در حوزه آموزش سینما و نظام صلاحیت حرفهای، بین سازمانهای سینمایی و آموزش فنیوحرفهای، منعقد شد.
در این نشست بر ارتقای کیفیت آموزش سینما، راهاندازی نظام سنجش صلاحیت حرفهای و تشکیل کارگروه مشترکی برای بررسی مسائل مرتبط و ارائه راهکارهای مناسب، ارتقای کیفیت آموزش، بهبود مهارتآموزی در حوزه سینما و بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای موجود دو سازمان از طریق همافزایی و تشکیل کارگروه مشترک، تأکید شد.
رئیس سازمان آمموزش فنیوحرفهای، ضمن اشاره به آمار کارجویان، گفت: تقریباً نیمی از متقاضیان کار در ایران مهارتهای لازم برای ورود به بازار کار را ندارند.
«غلامحسین محمدی» با اشاره به روند رو به رشد اقتصاد دیجیتال و وظایفی که برنامه هفتم در این خصوص مشخص کرده است، همکاری بین دستگاهی به منظور آمادهسازی نیروی کار را امری حیاتی خواند و با اشاره به رشد اقتصادی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا و نیاز روزافزون آن به نیروی ماهر، استفاده از پنجره فرصت فعلی را یک ضرورت معرفی کرد.
در ادامه رائد فریدزاده، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی با اشاره به لزوم ایجاد شفافیت در فعالیتهای سینمایی، راهاندازی نظام صلاحیت حرفهای در حوزه سینما را از زیرساختهای لازم ارتقای فیلمسازی در کشور برشمرد و با اشاره به نظام فعالیت حرفهای در برخی کشورهای دیگر، آمادگی سازمان سینمایی را برای همراهی با سازمان آموزش فنیوحرفهای و اصناف سینمای ایران در این زمینه، اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، در این نشست، نحوه حمایت از هنرجویان رشتههای سینمایی در زمینه بیمه و تسهیلات بانکی و استانداردسازی آموزش سینما طبق استانداردهای جهانی با استفاده از ارتباطات بینالمللی سازمان آموزش فنیو حرفهای و نظارت کیفی سازمان سینمایی گفتوگو و مقرر شد با رایزنیهای بیشتر در کارگروههای مشترک، سازوکارهای اجرایی مناسب برای رسیدن به اهداف مورد توافق، طراحی و عملیاتی شود.