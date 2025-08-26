واگذاری ۲۴ شرکت تابعه صندوق بازنشستگی کشوری

به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا، بزرگ‌ترین هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری، از آغاز فصل جدید حکمرانی شرکتی در این مجموعه خبر داد و اعلام کرد: در چارچوب تکالیف مواد ۲۸ و ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، فرآیند واگذاری هدفمند ۲۴ شرکت زیرمجموعه آغاز شده است؛ فرآیندی که با حفظ ارزش برندها و صیانت از منافع بازنشستگان همراه خواهد بود.

سیدعلیرضا عظیمی‌پور (مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا) با اشاره به اجرای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت (۱۴۰۷–۱۴۰۳) گفت: «این قانون از سوم مرداد ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده و صندوق‌های بازنشستگی و هلدینگ‌های تابعه آن‌ها را مکلف کرده است تا از بنگاه‌داری خارج شوند و نقش خود را به سرمایه‌گذاری حرفه‌ای تغییر دهند.»

وی افزود: سال‌ها ورود مستقیم صندوق‌ها به مدیریت بنگاه‌ها باعث کاهش بهره‌وری و ایجاد هزینه‌های نمایندگی سنگین شده است، در حالی‌که کارکرد اصلی صندوق‌ها باید حفظ ارزش ذخایر و تامین پایدار تعهدات بازنشستگان باشد.

عظیمی پور، با اشاره به خالص ارزش دارایی‌های آتیه صبا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورده می‌شود، بر ضرورت سودآوری پایدار این مجموعه تاکید کرد.

مدیرعامل آتیه صبا خاطرنشان کرد: «اجرای این قانون برای ما صرفاً یک تکلیف قانونی نیست، بلکه فرصتی استراتژیک برای بهبود ساختار مالی، افزایش شفافیت و هم‌راستایی با استانداردهای نوین حکمرانی شرکتی است. ورود به بورس و عرضه سهام نیز ابزار اجرایی این سیاست محسوب می‌شود».

تزریق مالی ۴ همت برای اصلاح ساختار مالی و عملیاتی آسمان

وی با اشاره به انتشار آگهی‌های متنوع در روزنامه‌های کثیرالانتشار در هفته‌های اخیر توسط هلدینگ‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص آگهی مناقصه اخیر شرکت هواپیمایی آسمان گفت: «آسمان یکی از ارزشمندترین برندهای ما با سابقه بیش از چهار دهه فعالیت است و ما به عنوان شرکت مادر، موظف به حفظ و ارتقاء ارزش برند شرکت‌های تابعه خود هستیم. از سوی دیگر از نگاه ما به عنوان هلدینگ، ما باید بتوانیم «مزیت مادری» خود را در قبال شرکت‌های تابعه‌مان حفظ کنیم. یعنی هر جا که حضور ما به‌عنوان شرکت بالادستی، ارزش‌افزوده واقعی ایجاد نکند یا هزینه‌های نمایندگی و مداخله مستقیم بیش از منافع آن باشد، باید به مدل‌های کارآمدتر روی بیاوریم.

او ادامه داد: در مورد شرک هواپیمایی آسمان، بهترین راهکار، استفاده از الگوی واگذاری مدیریتی با حفظ مالکیت است و لذا ما با سه شرط اصلی حفظ نیروی انسانی موجود، تزریق سرمایه نقدی برای اصلاح ساختار مالی و اضافه شدن هواپیماهای جدید به ناوگان از سرمایه‌گذاران واجد اهلیت دعوت کرده‌ایم. این رویکرد هم ارزش برند آسمان را حفظ می‌کند و هم بازدهی سرمایه بازنشستگان را ارتقا خواهد داد».

مدیرعامل آتیه صبا با اشاره به نگرانی‌های کارکنان آسمان گفت: «این فرآیند تنها یک واگذاری ساده نیست، بلکه بخشی از برنامه بازسازی و توسعه هدفمند شرکت است. بودجه‌ای معادل ۴ همت برای نوسازی ناوگان و تقویت توان عملیاتی در نظر گرفته شده و تاکیدات وزیر محترم تعاون و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری نیز همواره بر صیانت از سرمایه انسانی شرکت بوده است».

شفافیت در فرآیند واگذاری‌ها

وی در خصوص سه نوبت انتشار فراخوان و آگهی آسمان اظهار کرد: «بلافاصله پس از انتشار نخستین آگهی، شرایط ویژه کشور ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی موجب شد آگهی تمدید شود تا فرصت بررسی اهلیت و شناسایی دقیق سرمایه‌گذاران فراهم گردد. اکنون اما فرآیند وارد فاز رسمی و قانونی شده و سرمایه‌گذاران باید پیشنهادات خود را در چارچوب رقابت شفاف ارائه دهند».

واگذاری ۲۴ شرکت زیرمجموعه

به گفته عظیمی‌پور، در مجموع ۲۴ شرکت هلدینگ آتیه صبا مشمول قانون واگذاری هستند. او گفت: «پروژه اصلاح و مهندسی مجدد پرتفوی در دستور کار است و این موضوع با برنامه ورود آتیه صبا به بورس هم‌راستا خواهد بود. در برخی شرکت‌ها واگذاری ۱۰۰ درصدی انجام می‌شود، در برخی دیگر انتقال مدیریت بدون خروج کامل از مالکیت ترجیح داده شده و در تعداد محدودی نیز حفظ مالکیت همراه با اصلاحات ساختاری دنبال می‌شود».

وی در پایان تأکید کرد: «هدف اصلی ما در همه این واگذاری‌ها صیانت از دارایی‌های بازنشستگان و آماده‌سازی پرتفوی برای حضور موفق آتیه صبا در بازار سرمایه است».