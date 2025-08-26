خبرگزاری کار ایران
انتقاد بازنشستگان کشوری: وام ازدواج فرزندان به ما نرسید!

برخی از بازنشستگان کشوری می‌گویند: موفق به دریافت وام ازدواج فرزندان نشده‌اند.

جمعی از بازنشستگان کشوری در تماس با خبرنگار ایلنا، از ناتوانی در دریافت وام ازدواج علیرغم تبلیغات بسیار برای آن انتقاد کردند.

این بازنشستگان گفتند: بعد از بارگذاری نتایج ثبت نام، متوجه شدیم که ما را از لیست دریافت‌کنندگان خط زده‌اند.

به گفته یک بازنشسته، به دلیل دریافت وام ضروری، وام ازدواج فرزندان به بسیاری از بازنشستگان تعلق نگرفته است، این در حالیست که علی‌القاعده این دو فقره تسهیلات نباید هیچ ربطی به یکدیگر داشته باشند.

بازنشستگان خواستار افزایش اعتبار تسهیلات اعطایی شدند و گفتند: تبلیغات با واقعیت‌ها همخوان نیست.

 

