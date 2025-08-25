به گزارش ایلنا، فرزاد یوسفی به عنوان قائم‌مقام دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران منصوب شد.

فرزاد یوسفی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (گرایش تحول) است و سوابقی در حوزه‌های مدیریتی و تشکلی در کارنامه خود دارد. از جمله مسئولیت‌های پیشین وی می‌توان به مدیرکلی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاور هیات‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی و دبیری انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های دانش‌بنیان استان تهران اشاره کرد.

