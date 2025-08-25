قائممقام دبیرکل کانون عالی کارفرمایی ایران منصوب شد
هیاتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران با هدف ارتقای جایگاه کارفرمایان در ساختار سهجانبهگرایی، فرزاد یوسفی را به عنوان قائممقام دبیرکل کانون عالی کارفرمایی ایران منصوب کرد.
به گزارش ایلنا، فرزاد یوسفی به عنوان قائممقام دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران منصوب شد.
فرزاد یوسفی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (گرایش تحول) است و سوابقی در حوزههای مدیریتی و تشکلی در کارنامه خود دارد. از جمله مسئولیتهای پیشین وی میتوان به مدیرکلی تشکلهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاور هیاتمدیره سازمان تأمین اجتماعی و دبیری انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای دانشبنیان استان تهران اشاره کرد.