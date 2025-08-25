وام وعده داده شده به معلولان بهزیستی پرداخت نشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از معلولان تحت پوشش بهزیستی در استان گلستان طی تماس‌هایی اعلام کردند باوجود وعده‌ها و تبلیغات سازمان بهزیستی مبنی بر امکان اخذ وام ۲۰۰ میلیون تومانی معلولان در سال گذشته و ثبت نام آن، هنوز پس از ماه‌ها این وام پرداخت نشده است.

یکی از معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی در گلستان با اشاره به اینکه از سال گذشته به واسطه وعده و تبلیغات مطرح شده در مورد وام، برای بازسازی منزل مقروض شده‌ام؛ گفت: سال گذشته در دی ماه صلاحیت اخذ وام ۲۰۰ میلیونی بنده و تعدادی از دوستان احراز شد و کار ثبت نام وام و درج نام در اولویت دریافت تسهیلات صورت گرفت اما اکنون پس از نزدیک به ۹ ماه، وقتی برای دریافت وام مراجعه می‌کنیم، بهانه «عدم تامین اعتبار» و وعده پرداخت آن در آینده نزدیک را از بهزیستی می‌شنویم.

این شاغل ازکارافتاده تحت پوشش بهزیستی افزود: واقع امر این است که اگر به ما وعده دریافت وام داده نمی‌شد، به اعتبار آن هزینه‌هایی بابت مسکن و جهیزیه فرزندان انجام نمی‌دادیم، اما در شرایط فعلی شاهد فشار طلب‌کاران هستیم و پیگیری‌های ما برای دریافت وام هنوز به جایی نرسیده است.

