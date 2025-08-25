خبرگزاری کار ایران
بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز کارمند

خانه کارگر به مناسبت روز کارمند بیانیه صادر کرد.

به گزارش ایلنا، بیانیه خانه کارگر به مناسبت روز کارمند به شرح زیر است:

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت روز کارمند، این روز ارزشمند را به همه کارمندان عزیز در بخش‌های دولتی، غیردولتی و نهادهای عمومی تبریک و تهنیت عرض می‌نماید.

کارمندان شریف کشور همواره در کنار کارگران به‌عنوان بازوی اجرایی نظام اداری و خدمت‌رسانی به مردم، نقشی سازنده و اساسی در پیشرفت، توسعه و سربلندی میهن اسلامی ایفا کرده‌اند. تلاش‌های صادقانه و شبانه‌روزی این عزیزان در مسیر خدمت‌رسانی به ملت، نشانه‌ای روشن از تعهد، وجدان کاری و احساس مسئولیت اجتماعی آنان است.

خانه کارگر ضمن تأکید بر تعامل و نزدیکی کارمندان و کارگران، این همراهی را عاملی مؤثر در ارتقای بهره‌وری، توسعه اقتصادی و اجتماعی، و تحکیم بنیان‌های عدالت و همبستگی ملی می‌داند.

در پایان، از زحمات بی‌دریغ، صبر، پشتکار و خدمات ارزشمند همه کارمندان گرانقدر صمیمانه قدردانی کرده و از درگاه خداوند متعال برای ایشان سلامتی، عزت، موفقیت و توفیق روزافزون در خدمت به مردم و کشور عزیزمان ایران اسلامی مسئلت می‌نماییم.

       والسلام علی من تبع الهدی 

 خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

 

