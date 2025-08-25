بدهی دولت به تأمین اجتماعی با سود مرکب پرداخت شود

«محمدعلی ترکاشوند» فعال کارگری و عضو هیئت مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری شهرری در گفتگو با خبرنگار ایلنا با انتقاد از نحوه پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تأکید کرد: «کارگران و بازنشستگان، بازپرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی را بدون احتساب سود مرکب نمی‌پذیرند. این بدهی‌ها متعلق به جامعه کارگری است و تأخیرهای طولانی‌مدت دولت در پرداخت آن، خسارت‌های فراوانی به صندوق و معیشت بازنشستگان وارد کرده است.»

ترکاشوند با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی تنها پشتوانه معیشتی میلیون‌ها کارگر و بازنشسته است، افزود: «دولت نباید صرفاً اصل بدهی را بپردازد، بلکه باید سود ناشی از تأخیر و انباشت بدهی‌ها نیز محاسبه و به صندوق بازگردانده شود. در غیر این صورت حقوق قانونی کارگران تضییع خواهد شد.»

این فعال کارگری همچنین خاطرنشان کرد که عدم بازپرداخت کامل مطالبات سازمان تأمین اجتماعی موجب کاهش توان این نهاد در ارائه خدمات درمانی، بازنشستگی و حمایت‌های اجتماعی شده و فشار بیشتری بر بازنشستگان و کارگران کم‌درآمد تحمیل می‌کند.

ترکاشوند در پایان خواستار اقدام فوری دولت برای پرداخت کامل بدهی‌ها به همراه سود مرکب شد و گفت: «کارگران و بازنشستگان اجازه نخواهند داد حقوق‌شان نادیده گرفته شود.»

انتهای پیام/