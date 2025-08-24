خبرگزاری کار ایران
شروع واریز معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی از دو هفته آینده

شروع واریز معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی از دو هفته آینده
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان کارگری در کمتر از دو هفته آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان کارگری از ۱۲ یا ۱۳ شهریور آغاز می‌شود و تا دو هفته بعد از آن ادامه می‌یابد. 

براساس اعلام تامین اجتماعی، اولویت پرداخت با حداقل بگیران، بازماندگان و از کارافتادگان است؛ این گروه حدود نیمه شهریور معوقات خود را دریافت می‌کنند. 

پرداخت معوقات مستمری بگیران سایر سطوح در طول دو هفته بعد از آن انجام می‌شود.

 

