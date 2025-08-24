شروع واریز معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی از دو هفته آینده

به گزارش خبرنگار ایلنا، پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان کارگری از ۱۲ یا ۱۳ شهریور آغاز می‌شود و تا دو هفته بعد از آن ادامه می‌یابد.

براساس اعلام تامین اجتماعی، اولویت پرداخت با حداقل بگیران، بازماندگان و از کارافتادگان است؛ این گروه حدود نیمه شهریور معوقات خود را دریافت می‌کنند.

پرداخت معوقات مستمری بگیران سایر سطوح در طول دو هفته بعد از آن انجام می‌شود.

