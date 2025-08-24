تلاش مهاجرستیزان انگلیسی برای حمله به هتل کارگران مهاجر/ دو نفر بازداشت شدند

به گزارش ایلنا و به نقل از شبکه تلویزیونی بی. بی. سی، تنش و درگیری در تجمعات نیروهای راست افراطی انگلیسی که به استقرار تعدادی از پناهندگان مهاجر در یک هتل انگلیسی معترض بودند، منجر به بازداشت دو نفر شد.

طبق این گزارش، دو مرد در این تجمع درحالی دستگیر شدند که پلیس نورفولک اعلام کرد: مأموران حدود ساعت عصر جمعه به هتل بروک شهر نوریچ، مراجعه کرده و جلوی حمله به هتل و درگیری درون تجمع را گرفته‌اند.

این هتل واقع در جاده بارنارد در هفته‌های اخیر صحنه اعتراضات متعددی به دلیل استفاده از آن برای اسکان پناهجویان غیربومی بوده است.

پلیس انگلستان در برابر تبلیغات نیروهای راست افراطی و مهاجر ستیز انگلیسی طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «ماموران ما سخت تلاش کرده‌اند تا مردم بتوانند نظرات خود را به شیوه‌ای امن و قانونی ابراز کنند و در نتیجه با هر نوع تنش و درگیری مقابله خواهند کرد.»

آمار رسمی وزارت کشور انگلیس نشان می‌دهد: در نیمه ماه آگوست، ۲۰۷ پناهجو به طور موقت در هتل‌های نوریچ اسکان داده شده‌اند.

منتقدان جریان راست افراطی اعتراضات آن‌ها را بیهوده و غرض‌ورزانه می‌دانند زیرا کل تعداد پناهجویان در بریتانیا در پایان ماه ژوئن ۳۲۰۵۹ نفر است که تازه نسبت به سال ۲۰۲۳ میلادی ۴۳ درصد کمتر شده است.

