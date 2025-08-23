خبرگزاری کار ایران
پیام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به مناسبت روز پزشک
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به مناسبت روز پزشک پیام تبریکی خطاب به این قشر صادر کرد.

به گزارش ایلنا، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با صدور پیامی، ضمن گرامیداشت یکم شهریور، روز پزشک، این مناسبت را به جامعه پزشکی کشور بویژه همکاران پزشکان شاغل و نیز پزشکان طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی تبریک گفت. 

متن پیام دکتر مصطفی سالاری به شرح زیر است: 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

فرارسیدن یکم شهریور که با نام و یاد حکیم نامدار ایرانی، ابوعلی سینا پیوند خورده است، فرصت ارزشمندی برای تجلیل از مقام پزشکانی است که با تلاش‌های صادقانه و خالصانه، در مسیر التیام دردها و کاهش رنج بیماران قدم بر می‌دارند. 

پزشکان کشور بویژه همکاران ما در سازمان تامین اجتماعی، سرمایه‌های ایران عزیز هستند؛ آنان که در روزهای سخت و چالش‌های مختلف، همواره یاور مردم بوده و با تمام توان خویش برای استمرار عدالت درمانی و صیانت از سلامت جامعه فداکاری و ایثار کردند. 

در دوره حاضر و در قالب طرح‌های بیست‌گانه تحول‌آفرین و توسعه‌ای، توجه ویژه‌ای به حوزه درمان و سلامت بیمه‌شدگان و بازنشستگان معطوف شده است که ارتقای کیفی و سهولت دسترسی به خدمات در مراکز ملکی، کاهش هزینه درمان و سهم پرداختی بیمه شده، تسهیل دسترسی عادلانه بیمه‌شدگان به خدمات سلامت و توزیع متناسب امکانات درمانی را به ارمغان می‌آورد و تحقق این اهداف، بی‌شک نیازمند همراهی و نقش‌آفرینی پزشکان متعهد این سازمان بویژه در قالب طرح‌های پزشک خانواده، نظام ارجاع و حفاظت مالی بیمه‌شدگان، اصلاح ساختار درمان، پذیرش، رسیدگی و پرداخت الکترونیکی اسناد پزشکی است. 

اینجانب ضمن قدردانی و ادای احترام مجدد، این روز را به همه پزشکان شریف کشور به‌ویژه پزشکان شاغل در مجموعه بزرگ سازمان تأمین اجتماعی و پزشکان طرف قرارداد که یاریگر این سازمان در خدمت‌رسانی به شرکای اجتماعی و ذینفعان هستند، تبریک عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آنان سلامتی و توفیق روزافزون مسئلت دارم.

 

