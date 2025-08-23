یارانه نقدی برخی خانوارهای کارگری قطع شده است؟

تعدادی از خانواده‌های کارگری در تماس با خبرنگار ایلنا، از واریز نشدن یارانه نقدی در پایان مرداد خبر می‌دهند؛ گویا در آخرین روز ماه یارانه این خانواده‌ها واریز نشده است.

ظاهراً روند قطع یارانه نقدی 18 میلیون نفر آغاز شده است؛ پیش از این رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از قطع یارانه نقدی سه دهک بالا خبر داده بود.

حالا به نظر می‌رسد، گروه‌هایی از مزدبگیران (جمعی از متوسط بگیران) نیز مشمول حذف یارانه نقدی شده باشند.

براساس اعلام رسانه‌ها، در پیام سامانه هدفمندی یارانه‌ها به خانوارهایی که یارانه‌شان قطع شده آمده است: ‌«بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بررسی های صورت گرفته بر روی شاخص های بانکی، درآمدی و دارایی شما، سرانه درآمد ماهانه پس از کسر هزینه های اجاره مسکن، بیشتر از ۱۰ میلیون تومان برآورد شده است لذا خانوار شما واجد شرایط اخذ یارانه نیست. جهت مشاهده جزئیات و یا ثبت درخواست به آدرس زیر مراجعه نمایید.»

انتهای پیام/