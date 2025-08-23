خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یارانه نقدی برخی خانوارهای کارگری قطع شده است؟

یارانه نقدی برخی خانوارهای کارگری قطع شده است؟
کد خبر : 1676946
لینک کوتاه کپی شد.

برخی کارگران از واریز نشدن یارانه نقدی خود در پایان مرداد خبر می‌دهند.

تعدادی از خانواده‌های کارگری در تماس با خبرنگار ایلنا، از واریز نشدن یارانه نقدی در پایان مرداد خبر می‌دهند؛ گویا در آخرین روز ماه یارانه این خانواده‌ها واریز نشده است.

ظاهراً روند قطع یارانه نقدی   18 میلیون نفر آغاز شده است؛ پیش از این رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از قطع یارانه نقدی سه دهک بالا خبر داده بود.

حالا به نظر می‌رسد، گروه‌هایی از مزدبگیران (جمعی از متوسط بگیران) نیز مشمول حذف یارانه نقدی شده باشند. 

براساس اعلام رسانه‌ها،  در پیام سامانه هدفمندی یارانه‌ها به خانوارهایی که یارانه‌شان قطع شده آمده است: ‌«بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بررسی های صورت گرفته بر روی شاخص های بانکی، درآمدی و دارایی شما، سرانه درآمد ماهانه پس از کسر هزینه های اجاره مسکن، بیشتر از ۱۰ میلیون تومان برآورد شده است لذا خانوار شما واجد شرایط اخذ یارانه نیست. جهت مشاهده جزئیات و یا ثبت درخواست به آدرس زیر مراجعه نمایید.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور