به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی میدری با تأکید بر اینکه مقصر دانستن دولت یا افراد مشکل را حل نمی‌کند، تصریح کرد: «نباید به دنبال مقصر گذشته باشیم، بلکه باید راه‌حل ارائه دهیم. اکنون طرحی برای تغییر بخاری‌های گازی با همکاری کمیته امداد و بهزیستی آغاز شده که از شهریور شروع می‌شود و تا آبان ادامه دارد.

مشکلات اجتماعی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلات اجتماعی در کشور گفت: «چهار میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تحت پوشش مستمری هستند و باید منابع درآمدی پایدار برای تأمین آن‌ها ایجاد شود. رونق شرط اصلی پایداری درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی است.»

او تأکید کرد که مسائل پیچیده‌ای مانند دادرسی و آسیب‌های اجتماعی نیز بدون همکاری دستگاه‌ها و پیگیری نمایندگان مجلس حل نخواهد شد.

همکاری دولت و ذی‌نفعان

میدری با انتقاد از این نگاه که «دولت همواره مقصر و همواره نجات‌دهنده است»، بیان کرد: «هیچ دستگاهی از جمله آموزش فنی و حرفه‌ای، بهزیستی و روابط کار بدون همکاری ذی‌نفعان قادر به طراحی یا اجرای راه‌حل‌های مؤثر نیست.»

پروژه‌های قوچان

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه به برخی مشکلات قوچان در زمینه سلامت و بهداشت اعلام کرد که با همکاری دولت مشکلات حل شود

وی با اشاره به ضرورت تأمین مسکن کارگری در قوچان افزود: «این موضوع در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ جزو برنامه‌های اصلی وزارتخانه بود و اکنون نیز با پیگیری فرمانداران و نمایندگان محلی و همراهی وزارت مسکن دنبال خواهد شد.»

بهزیستی و حمایت از معلولان

میدری در بخش دیگری از سخنانش گفت: «یارانه مراکز نگهداری معلولان در اردیبهشت امسال بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت، هرچند پایه این حمایت‌ها آنقدر پایین است که همچنان ناکافی به نظر می‌رسد.»

او افزود: «همچون افزایش حقوق کارگران، افزایش حمایت از معلولان نیز بخشی از سیاست دولت چهاردهم است. همچنین در مجلس پیگیر افزایش عوارض کالاهای آسیب‌رسان از جمله سیگار و بنزین خواهیم بود تا درآمد حاصل صرف کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت سازمان بهزیستی شود.»

