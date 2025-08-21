وی افزود: در این راستا در روزهای اخیر مواردی از تخلفات در سطح کشور و در سطوح مختلف شناسایی، بررسی و اقدامات لازم برای برخورد قاطع با عوامل دخیل صورت پذیرفته است که با حمایت‌های بی‌دریغ مدیرعامل سازمان در این زمینه و صدور دستورات صریح و قاطع در پرونده‌های گزارش شده، دو نفر از افراد خاطی تعلیق شده و جبران زیان‌های وارده توسط عوامل مذکور در دستور کار قرار گرفته و پرونده‌های متهمین برای رسیدگی قانونی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ارجاع شده است.

ربیع زاده با بیان اینکه اقدامات قاطع اخیر موجب اطمینان خاطر مخاطبین، شرکای اجتماعی و کارکنان خدوم سازمان تامین اجتماعی شده و ما را در ادامه‌ مسیر پرفراز و نشیب مبارزه با معدود افراد خاطی و تضییع‌کنندگان حقوق جامعه تحت پوشش سازمان مصمم‌تر می‌سازد؛ خاطرنشان کرد: امید است با اعلام نتایج رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان و مراجع قضایی، دلگرمی روز افزون در خیل عظیم همکاران ساعی و دلسوز فراهم آمده و روند پیشگیری از فساد بیش از پیش ملموس و اثرگذار شود.