خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مشاور مدیرعامل و مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان خبر داد:

تشدید برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از اموال و دارایی‌های بیمه‌شدگان

تشدید برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از اموال و دارایی‌های بیمه‌شدگان
کد خبر : 1676562
لینک کوتاه کپی شد.

اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان تأمین اجتماعی در اجرای وظایف و ماموریت‌های نظارتی محوله و در راستای عملیاتی کردن منویات وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان و تاکیدات موکد ایشان برای مبارزه با فساد سازمان یافته، طرح تشدید مقابله و مبارزه با سوءاستفاده کنندگان از امانت و حقوق بیمه‌شدگان محترم و مستمری‌بگیران گرانقدر و منابع سازمان را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، علی‌اکبر ربیع زاده، مشاور مدیرعامل و مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان با اعلام این مطلب افزود: این اداره کل ضمن هماهنگی و همکاری با سایر حوزه‌های ذیربط، طرح تشدید مقابله و مبارزه با سوءاستفاده‌کنندگان از امانت و حقوق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و منابع سازمان را در دستور کار خود قرار داده و با اتکاء به توان کارشناسی نیروهای خدوم، بسیج عوامل نظارتی در سطح استانها، تشکیل تیم‌های ویژه بازرسی موردی و رصد سیستمی فرآیندهای مطالباتی و البته بهره‌مندی از اخبار مردمی واصله بالاخص سامانه سوت‌زنی به نشانی ba.tamin.ir ، صیانت از حقوق حقه بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان گرانقدر را با جدیت و حساسیت پیگیری می‌کند.

وی افزود: در این راستا در روزهای اخیر مواردی از تخلفات در سطح کشور و در سطوح مختلف شناسایی، بررسی و اقدامات لازم برای برخورد قاطع با عوامل دخیل صورت پذیرفته است که با حمایت‌های بی‌دریغ مدیرعامل سازمان در این زمینه و صدور دستورات صریح و قاطع در پرونده‌های گزارش شده، دو نفر از افراد خاطی تعلیق شده و جبران زیان‌های وارده توسط عوامل مذکور در دستور کار قرار گرفته و پرونده‌های متهمین برای رسیدگی قانونی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ارجاع شده است.

ربیع زاده با بیان اینکه اقدامات قاطع اخیر موجب اطمینان خاطر مخاطبین، شرکای اجتماعی و کارکنان خدوم سازمان تامین اجتماعی شده و ما را در ادامه‌ مسیر پرفراز و نشیب مبارزه با معدود افراد خاطی و تضییع‌کنندگان حقوق جامعه تحت پوشش سازمان مصمم‌تر می‌سازد؛ خاطرنشان کرد: امید است با اعلام نتایج رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان و مراجع قضایی، دلگرمی روز افزون در خیل عظیم همکاران ساعی و دلسوز فراهم آمده و روند پیشگیری از فساد بیش از پیش ملموس و اثرگذار شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور