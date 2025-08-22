گزارش بازدید رئیس کمیته درمان کانون عالی بازنشستگان از فیاض بخش:
سازمان تامین اجتماعی کمبودهای بیمارستان فیاض بخش را برطرف کند/ آی سی یو تقریباً رها شده است
رئیس کمیته درمان و بیمه کانون عالی بازنشستگان در بازدید از بیمارستان ملکی فیاض بخش، گفت: بازنشستگان برای درمان بیماری هایشان، فرش زیر پایشان را میفروشند تا بتوانند از عهده هزینههای درمان بر بیایند، چرا نباید سازمان تامین اجتماعی برای جذب پزشک خوب، آنقدر جذابیت ایجاد کند تا کارگران، بازنشستگان و خانوادههای آنها که بیشتر از اقشار محروم هستند، بتوانند بیماری خود را درمان کنند.
به گزارش ایلنا، پرویز احمدی پنجکی (رئیس کمیته بیمه و درمان کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی) به منظور بررسی چالشها و مشکلات بخش درمان اقدام به بازدید از بیمارستانها و مراکز درمانی کرده و با هماهنگی سازمان تامین اجتماعی به همراه حمید نخستین، مشاور کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی از بیمارستان فیاض بخش بازدید کرده و نقدهایی را به منظور اصلاح وضعیت ارائه داده است.
وی در گزارش این بازدید بیان کرد: از آنجا که ساختمان جدید ۵۵۰ تختخوابی بیمارستان فیاض بخش به تازگی افتتاح شده، بنده از تمامی بخشهای این ساختمان بازدید کرده و در این بازدید که مهدی عبدی، معاونت فنی بیمارستان نیز همراهی کرد، در نهایت چالشها و مشکلات این مجموعه بیمارستانی و کمبودها مورد ارزیابی قرار گرفت.
این فعال حقوق بازنشستگان اظهار کرد: در حالی که بیمارستان فیاض بخش در جنوب غرب و محرومترین منطقه تهران قرار دارد و بیشتر ساکنان این منطقه را کارگران و بازنشستگان تشکیل میدهند، هنوز بسیاری از بخشهای بیمارستان تعطیل است و خدماترسانی در آنها صورت نمیگیرد. بیمارستان با کمبود شدید کمک بهیار و نیروهای خدماتی روبروست، به نوعی که برای ۵۵ هکتار این مرکز درمانی، در هر شیفت تنها ۱۲ کمک بهیار وجود دارد. به خاطر نبود پرستار، کمک بهیار و کادر درمانی، بسیاری از بخشهای مهم و تخصصی بیمارستان همچون بخش مغز و اعصاب، زنان و زایمان، مراقبتهای ویژه آیسییو و… تعطیل است. ضریب اشغال تخت در بیمارستان فیاض بخش ۶۰ درصد و به عبارت بهتر ۴۰ درصد بیمارستان تعطیل است.
احمدی پنجکی پس از بازدید تمامی بخشهای بیمارستان فیاض بخش و گفت و گو با کادر درمان و بیماران بستری، در نشست مشترکی با شهزاد آردن مدیر بیمارستان، شهریار عبده رئیس بیمارستان و مهدی عبدی مدیر فنی بیمارستان، به انتقاد از شرایط موجود در این بیمارستان پرداخت و گفت: ساختمان و تجهیزات جدید در تحقق درمان مناسب هنر نیست، زیرا آنچه بیمار را درمان میکند، پزشک و کادر درمانی است که متاسفانه بیمارستان فیاض بخش با کمبود در این موارد روبرو است.
رییس کمیته بیمه و درمان کل کشور با اعلام اینکه در بازدیدهای به عمل آمده مشخص شد که تمامی بخشها به ویژه بخشهای تخصصی همچون قلب با کمبود شدید کادر درمان روبرو است گفت: متاسفانه بدلیل تعطیلی بخشهای تخصصی، بیماران غیر مرتبط با بیماریهای قلبی، در بخش قلب بستری شده بودند.
این مقام کانون عالی بازنشستگان با اشاره به اینکه بخش قلب ۲۸ تخت دارد، خاطرنشان کرد: در گفت و گو با مسئولان بخش قلب مشخص شد که در این بخش تنها ۵ بیمار قلبی بستری هستند و ۱۵ بیمار داخلی، ۲ بیمار نورولوژی و ۳ جراحی نیز بستری هستند که هیچ ربطی به قلب ندارد. افزون بر آن، این بخش ۵ پرستار کم دارد و به دلیل کمبود شدید کمک بهیار، پرستاران کار انتقال بیمار و حتی نظافت را انجام میدهند که بار مضاعفی بر دوش پرستاران گذاشته و بر استرس آنان میافزاید، در حالی که هیچ مبلغی بابت انجام وظایف اضافه به پرستاران پرداخت نمیشود، وضعیتی که نارضایتی شدید تیم پرستاری را بدنبال دارد.
رئیس کمیته بیمه درمان کانون عالی با اشاره به بازدید از بخش آی سی یو، تاکید کرد: بیمارانی که به هر دلیل دچار مشکلات جدی میشوند، باید تحت مراقبتهای ویژه قرار گیرند، در حالی که بخش آی سی یو با آن همه امکانات تقریبا رها شده است.
وی با اشاره به گفت و گو با مسئول بخش آی سی یو بیمارستان فیاض بخش بیان کرد: متاسفانه پرستاران متخصص بخش آی سی یو که از تخصص و تجربه فعالیت در این بخش برخوردار هستند، در دیگر بخشها بکار گرفته شدهاند و اگر این بخش فعال شود، معلوم نیست بتوان این پرستاران زبده بخش آی سی یو را دوباره گرد هم آورد. البته چارهای به غیر از به کارگیری این پرستاران در بخشها دیگر نیست و باید کمبود پرستار را به روشهای گوناگون تامین کرد.
وی با اعلام اینکه در بازدید به عمل آمده مشخص شد که پرستاران به دلیل حقوقهای پایین و ساعت کار زیاد، جذب بیمارستان فیاض بخش نمیشوند، تاکید کرد: پرستارانی که در بیمارستان شاغل هستند نیز به دنبال جذب در بیمارستانهای خصوصی و دولتی هستند و به نظر میرسد هرچه سریعتر از بیمارستان فیاض بخش بروند و در نتیجه، همین ظرفیت موجود نیز از دست برود.
عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان با اعلام اینکه در بازدیدها مشخص شد به دلیل کمبود نیرو، کارهای کمک بهیار را پرستاران انجام میدهند گفت: متاسفانه در بازدیدی که داشتم، مشخص شد پرستاری که باید به صورت مستمر بر بالین بیماران مراجعه کند، به موقع امکانات درمانی آنان به بیماران ارایه دهد، فشار خونشان را بگیرد، سرم و آمپول آنان را تزریق کند، به موقع داروهایشان را بدهد و دیگر وظایف پرستاری را انجام دهد، کارهای کمک بهیار بیمارستان را انجام میدهد که در شان، تخصص، سواد و تجربه پرستار نیست، زیرا این کارها را باید نیروهای خدماتی غیرمتخصص انجام دهند.
وی اضافه کرد: در بررسیها مشخص شد که روزانه بارها درگیری لفظی و فیزیکی بین مردم و کادر درمان پیش میآید که با وساطت مستقیم پلیس حل و فصل میشود و حتی در بسیاری از موارد کار به بازداشت افرادی میرسد که به کادر درمان بیاحترامی کرده و حتی درگیر شدهاند.
احمدی پنجکی با اعلام اینکه در بخش تاسیسات نیز ۵۰ درصد کمبود نیرو وجود دارد، تصریح کرد: اگر این تجهیزات به روز که با مبالغ بالایی خریدار شده، به موقع مورد بررسی و نگهداری قرار نگیرد، به سرعت از بین میرود و باید با پرداخت هزینههای کلان، تجهیزات جدید را جایگزین کنیم.
نایب رییس کانون بازنشستگان استان تهران گفت: ماهیانه ۲۵ همت به بخش درمان سازمان تامین اجتماعی تزریق میشود؛ پس چرا با وجود این همه اعتبارات، باید مشکلات درمانی به ویژه در بیمارستان فیاض بخش بدین اندازه جدی باشد؟ بخش فیزیوتراپی با کمبود شدید تراپیست روبرو است. در حالی که روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ بیمار را فیزیوتراپی میکنند، اما بسیاری از قسمتهای بخش فیزیوتراپی که مجهزترین دستگاهها را دارند، به دلیل کمبود کادر درمان خالی است و خدماتی در آنها ارائه نمیشود. این در حالی است که بیمارستان فیاض بخش با بیشترین مراجعه کنندگان مبتلا به سکتههای مغزی و قلبی، بیماران ارتوپدی، کارگران حادثه دیده و… دچار نقص حرکتی یا فلج شدهاند که باید با فیزیوتراپی به شرایط قبل بازگردند.
احمدی پنجکی با اعلام اینکه تراپیستها به دلیل حقوقهای ناچیز و ساعت کار بالا، از بیمارستان فیاض بخش فرار میکنند گفت: بیمارستان فیاض بخش در مقابل ۸ ساعت کار ماهیانه حدود ۴۰ میلیون تومان حقوق میدهد، در صورتی که یک فیزیوتراپ با ارائه خدمات در بخش خانگی، متناسب با خدماتی که ارایه میدهد، ساعتی ۲ تا ۱۰ میلیون تومان بابت فیزیوتراپی دریافت میکند و در مراکز خصوصی نیز بین ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان حقوق میگیرند، به همین دلیل فیزیوتراپها از این بیمارستان گریزان هستند. به دلیل عملکرد سازمان تامین اجتماعی در بخش درمان، بهترین پرستارها و پزشکها که روزگاری آرزوی استخدام در تامین اجتماعی را داشتند، امروز از سازمان رفته و بدتر آنکه کارگران ساده نیز برای خدمات جانبی در بیمارستان فیاض بخش کم هستند.
او با اعلام اینکه ماهیانه ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه خرید دارو برای سازمان تامین اجتماعی است، ادامه داد: سازمان بدهی کلانی به داروخانهها دارد و به همین دلیل بسیاری از داروخانهها دیگر حاضر نیستند به بیمه شدگان تامین اجتماعی دارو بدهند و باید دنبال داروخانهای بگردیم که همچنان با تامین اجتماعی کار میکند.
احمدی پنجکی تاکید کرد: از یک سو سازمان در زمینه ارایه خدمات درمانی ضعیف عمل میکند و ناکارآمد است و از سوی دیگر حق بیمه را به بیمه آتیه سازان حافظ نمیدهد تا بازنشستگان بتوانند از مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه تکمیلی استفاده کنند، زیرا بسیاری از مراکز درمانی با آتیه سازان لغو قرارداد کرده اند.
عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان با تاکید بر اینکه کمیته بیمه و درمان کانون عالی بازنشستگان با قدرت به بخش درمان ورود کرده و بنای شفافسازی دارد، بیان کرد: متاسفانه در حالی که نیمی از مردم کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند، سازمان تامین اجتماعی در شورای عالی بیمه تنها یک رای دارد و تصمیماتی علیه سازمان گرفته میشود که با رای اکثریت-اقلیت به تصویب میرسد!
وی با تاکید بر اینکه معیشت و درمان جدیترین چالش بازنشستگان و بیمه شدگان است، تاکید کرد: هرگاه مشکلات کارگران و بازنشستگان را با مدیرعامل سازمان در میان میگذاریم، تنها پاسخی که میدهد «نداریم» است، در حالی که بازنشستهای که سختترین شرایط را تحمل میکند و شرمنده زن و فرزند بر سر سفرههای خالیست، مفهوم «نداریم» آقایان را درک نمیکند.
این فعال حقوق بازنشستگان کشور تصریح کرد: ساخت یک بیمارستان پانصد و پنجاه تختخوابی مانند فیاض بخش در کشورهای پیشرفته تنها دو سال طول میکشد، در حالی که همین ساختمان در کشور ما ۱۲ سال طول کشید، بارها پیمانکاران این ساختمان تغییر کرد و هر بار بخشی از دارایی سازمان تامین اجتماعی از این طریق مورد تضییع قرار گرفت.
احمدی پنجکی با تاکید بر اینکه بازنشسته ۳۰ سال حق بیمه داده و اکنون که دچار زانودرد، کمردرد، قلب درد، فشار خون، دیابت و بسیاری بیماریهای دیگر شده، انتظار دریافت خدمات مناسب و به موقع دارد، خاطرنشان کرد: اگر امروز بازنشسته نمیتواند خدمات بگیرد، نتیجه سومدیریت و رفتارهای غلطی است که در ساخت و تجهیز مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، بلایی که امروز در بیمارستان فیاض بخش نیز شاهد هستیم.
وی با یادآوری اینکه در سال ۸۸ طرح نقشه ساختمان جدید بیمارستان فیاض بخش مطرح شد ادامه داد: چرا بررسی نقشه باید چهار سال طول بکشد، در سال ۹۲ کلنگ زنی شود و در ۱۴۰۴ به بهرهبرداری برسد؟ چرا هزینههای صورت گرفته حسابرسی نمیشود، مقصران مورد بازخواست قرار نمیگیرند، محاکمه و مجازات نمیشوند؟
وی با اشاره به اینکه ساختمان جدید بیمارستان فیاضبخش ۵۵ هزار متر مربع وسعت دارد، افزود: هیچ بیمارستانی به وسعت بیمارستان فیاض بخش وجود ندارد، زیرا هر طبقه آن ۱۱ هزار متر مربع است و هیچ بیمارستانی را نمیتوان یافت که هر طبقه آن ۱۱ هزار متر مربع باشد.
احمدی پنجکی تاکید کرد: برای پزشک و پرستار، مراکز درمانی با حقوق بالا زیاد است و اگر قرار است کادر درمانی را جذب مراکز ملکی سازمان کنیم، باید حقوقی راضی کننده به پزشکان بدهیم تا جلوی فرار کادر درمانی از بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی را بگیریم.
وی با اعلام اینکه ۶۰ درصد بازنشستگان حداقل بگیر هستند، گفت: بازنشستگان برای درمان بیماری هایشان، فرش زیر پایشان را میفروشند تا بتوانند از عهده هزینههای درمان بر بیایند، چرا نباید سازمان تامین اجتماعی برای جذب پزشک خوب، آنقدر جذابیت ایجاد کند تا کارگران، بازنشستگان و خانوادههای آنها که بیشتر از اقشار محروم هستند، بتوانند بیماری خود را درمان کنند.
نایب رییس کانون بازنشستگان استان تهران اضافه کرد: پزشکان میدانند که مردم حتی فقیرترین آنها حاضر هستند پولهای خوبی بابت درمان بدهند، به همین دلیل پزشکان و پرستاران خوب و توانمند، در بیمارستانهایی مشغول به کار میشوند که پول خوبی میدهند و در مقابل بازنشستگان و دهکهای پایین جامعه را رها میکنند.
وی با اشاره به اطلاعاتی که در خصوص فرار پزشک و پرستار از ایران منتشر شده، تشریح کرد: یک زمانی پزشک و پرستار ایرانی را در دیگر کشورها قبول نداشتند و نمیپذیرفتند، اما امروز پزشک و پرستار ایرانی در سراسر جهان مقبولیت دارد و کشوری نیست که در بیمارستانهای معتبرش، پزشک و پرستار توانمند ایرانی مشغول کار نباشد. حتی کشورهای همسایه نیز برای جذب کادر درمانی ایران تور پهن کردهاند.
احمدی پنجکی با طرح این پرسش که چرا بیمارستان فیاض بخش برای جذب کادر درمانی و خدماتی حق به کارگیری نیرو ندارد، تصریح کرد: این چه شرایط مسخرهای است که بخشهای مهم درمانی بیمارستان فیاض بخش به دلیل نداشتن پزشک و پرستار تعطیل است، اما اجازه جذب پزشک و پرستار ندارد و این سرمایههای ملی خاک میخورد.
احمدی پنجکی در پایان از مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواست با توجه به وعدههایی که در خصوص مدیریت بخش درمان داده و هنگام پذیرفتن مسئولیت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بر اجرای قانون الزام و ارجاع تاکید کرده، مشکلات بخش درمان را سامان دهد و بیان کرد: انتظار داریم سالاری کمیته بیمه و درمان را بازوی نظارتی خود تصور کند و نسبت به رفع چالشهایی که در بازدید از بیمارستان فیاض بخش مشاهده کردیم، هر چه سریعتر اقدام کند.