به گزارش ایلنا، غلامحسین محمدی (رئیس سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور) با اشاره به تأکیدات رهبری بر سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی اظهار کرد: اگر رشد اقتصادی ۸ درصدی برای کشور هدف‌گذاری شده است، بیش از ۳۰ درصد آن باید از محل بهره‌وری تأمین شود و بهره‌وری نیروی کار به‌عنوان یکی از ارکان تولید نقشی تعیین‌کننده دارد. وی افزود: امروز از هر دو نفر جویای کار، یک نفر دچار فقر یا کسری مهارت است و این مسئله‌ای نیست که تنها سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بتواند آن را حل کند، بلکه نیازمند یک اجماع و ائتلاف ملی است.

ضرورت تغییر پارادایم در آموزش

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با بیان اینکه در ایران حدود ۴۰ درصد دانش‌آموزان وارد هنرستان‌ها و آموزش‌های مهارتی می‌شوند در حالی که میانگین جهانی ۷۰ درصد است، تصریح کرد: ۸۰ درصد مشاغل موجود ماهیتی مهارتی دارند، اما در کشور ما بخش زیادی از ظرفیت‌ها خالی می‌ماند. برای رفع این ناترازی باید خانواده‌ها و جامعه به سمت مهارت‌آموزی سوق داده شوند و آموزش‌های نظری مازاد جای خود را به آموزش‌های کاربردی بدهد.

مشارکت بخش خصوصی و خیرین

محمدی با اشاره به نمونه‌های موفق مشارکت خیرین و بخش خصوصی گفت: در نقاط مختلف کشور، از استان گلستان تا خراسان رضوی، خیرین و کارآفرینان با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آموزش فنی و حرفه‌ای صدها فرصت مهارت‌آموزی ایجاد کرده‌اند. به گفته وی، تجربه‌هایی مانند مشارکت کارآفرینان صنایع دستی، صنعت چرم، صنایع خودرو و خیرین مدرسه‌ساز نشان می‌دهد که توسعه آموزش‌های مهارتی تنها با همکاری دولت، کارآفرینان، خیرین و نهادهای اقتصادی امکان‌پذیر است.

الکوی مشارکتی برای آموزش

وی تأکید کرد: تجربه جهانی نشان می‌دهد ۹۰ درصد آموزش‌ها باید به‌صورت مشارکتی و در ارتباط مستقیم با صنعت و کارفرماها ارائه شود و تنها ۱۰ درصد در قالب آموزش‌های رسمی دانشگاهی یا مدرسه‌ای باشد. این مدل مشارکتی می‌تواند نظام آموزشی کشور را به سمت پاسخ‌گویی واقعی به نیاز بازار کار سوق دهد.

هشدار نسبت به بحران نیروی کار

محمدی با هشدار نسبت به تبعات کم‌توجهی به مهارت‌آموزی گفت: امروز بیش از ۲۵ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله نه تحصیل می‌کنند، نه کار می‌کنند و نه مهارت می‌آموزند. اگر برای این قشر سرمایه‌گذاری نشود، بحران نیروی کار ماهر می‌تواند به تهدیدی جدی برای آینده بنگاه‌های اقتصادی و توسعه کشور تبدیل شود.

رییس سازمان آموزش فنی‌و حرفه‌ای کشور، تأکید کرد: دستیابی به ایران ماهر نیازمند مشارکت همه فعالان اقتصادی، خیرین و نهادهای مدنی است و خراسان رضوی می‌تواند با ظرفیت‌های موجود خود پیشگام این تحول ملی باشد.