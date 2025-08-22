وقتی کارفرما به تکالیفش عمل نمیکند؛
بیمه تکمیلی، سوهان روح کارگران کارخانجات «تراورس بتنی اندیمشک»
کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن کارخانجات بتنی تراورس اندیمشک از هزینههای بالای درمان و خدمات ناکافی بیمه تکمیلی انتقاد دارند.
کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن کارخانجات بتنی تراورس اندیمشک در تماس با خبرنگار ایلنا از ناکافی بودن خدمات بیمه تکمیلی انتقاد کردند.
برخی از کارگران شرکت تراورس بتنی اندیمشک که تحت پوشش خدمات بیمه تکمیلی معلم هستند، در خصوص مشکلاتشان میگویند: هر ماه کارفرما مبالغی را از دستمزد کارگران بابت بیمه تکمیلی کسر میکند اما به حساب شرکت بیمه گذار واریز نمیکند.
کارگران با بیان اینکه در حال حاضر چندین ماه است از خدمات بیمه تکمیلی و امکانات درمانی آن محروم هستیم، افزودند: چرا پیمانکار طبق قراردادی، ماهیانه مبالغ قابل توجهی از حقوق حداقلی کارگران بابت بیمه تکمیلی کسر میکند اما به حساب شرکتهای بیمه گذار واریز نمیشود؟ این اقدام شرکت پیمانکار ظلم در حق کارگران و خانوادهایشان است.
به گفته آنها، امروز بیمه تکمیلی، سوهان روح کارگران کارخانجات بتنی تراورس اندیمشک شده است. شرکتهای بیمهگر نباید قرارداد بیمه تکمیلی را به گونهای منعقد کنند که کارگران دستشان به جایی بند نباشد و برای پوشش بیمه تکمیلی متکی به کارفرمایان باشند. در حال حاضر چندین ماه است علیرغم اعتراضات مکرر کارگران ابنیه فنی، کارفرما هیچ عکسالعملی به مطالبات کارگران ندارد و هر روز مشکلات بیشتر میشود.
این کارگران با بیان اینکه با بیمههای درمان تکمیلی و رویهای که پیمانکاران در پیش گرفتهاند به شدت مخالفیم در ادامه افزودند: ما کارگران، قانون الزام درمان تامین اجتماعی را داریم که از سال ۱۳۶۸ در مجلس تصویب شده است. بر اساس این قانون بیمارستانهای ملکی سازمان تامین اجتماعی مکلف به ارایه خدمات به کارگران و بازنشستگان هستند و دیگر نیازی به بیمه تکمیلی و تحمل مشکلات آن نیست.