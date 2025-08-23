ارائه خدمات زائرسراهای خانه کارگر با کمترین هزینه

اقامت‌گاه‌های تفریحی و زیارتی خانه کارگر یکی از خدمات عمده رفاهی این تشکل صنفی است . سیدمحمد حسینی (مدیر زائرسراهای خراسان رضوی خانه کارگر) در گفتگو با خبرنگار ایلنا پیرامون این خدمات اظهار کرد: ظرفیت‌های خانه کارگر جمهوری اسلامی پتانسیل‌های بالایی دارد که به علت کوتاهی بسیاری از شعبات خانه کارگر در تبیین خدمات، در سطح عموم جامعه مطرح نشده و مورد توجه واقع نگشته است.

وی افزود: چندی پیش که در خدمت استاندار خراسان رضوی بودیم، اعلام کردیم که در طی سال گذشته ۳۳ هزار نفر در یکصد واحد پذیرنده زائرین پذیرایی کردیم و توانسته‌ایم به زوار اقامت دهیم. ایشان از این ظرفیت و تعداد خدمات ارائه شده تعجب کرده و عملکرد تشکیلات خانه کارگر را پس از ارائه گزارشات مربوطه تحسین کردند. این درحالی است که این خدمات تنها به اعضای خانه کارگر ارائه می‌شود.

حسینی ادامه داد: بعضی از دوستان البته اذعان دارند که با خدمات تشکیلات خانه کارگر آشنایی نداشته و تنها از طریق نزدیکان مطالبی را در مورد عملکرد این مجموعه شنیدیم که این حاکی از ضعف در اعلام و انتشار جزئیات خدمات ماست. اگر در اطلاع‌رسانی سالانه این خدمات موفق عمل کنیم، خواهیم توانست که پوشش گسترده‌تری از خدمات را ارائه دهیم.

مدیر زائرسراهای استان خراسان رضوی خانه کارگر در ادامه با بیان برخی جزئیات درباره زائرسراهای خانه کارگر تصریح کرد: ما ۱۰۰ واحد پذیرنده زائر تنها در شهر مشهد داریم که بیشتر آن‌ها از سال ۱۳۹۰ تازه به بهره‌برداری رسیده و بعضی از آن‌ها از سال ۱۳۸۹ شروع به بهره‌برداری کردند. ما ۷۳ واحد را در منطقه قاسم آباد شهر مشهد داریم و ۲۶ واحد در میدان شهدا در مرکز شهر مشهد نیز فعال هستند. برخی دیگر از واحدها در منطقه الهیه مشهد است که فاصله ۲۰ کیلومتری تا حرم مطهر رضوی دارند. به واسطه پل روگذر جدیدی که در انتهای بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی اخیراً افتتاح شده، این مسیر کوتاه‌تر شده است.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۵۴ درصد کل جامعه ما تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که با عضویت در خانه کارگر می‌توانند از خدمات محل‌های سیاحتی و همچنین زائرسراهای خانه کارگر استفاده کنند. باتوجه به مشکلاتی که این بخش از جامعه (شاغلان و بازنشستگان) دارند، خدمات بسیار ارزان این مجموعه بسیار مفید است.

حسینی در ادامه بیان کرد: هر عضو ما در ماه یکبار می‌تواند به همراه اعضای معینی از خانواده خود از این اقامتگاه ها در سراسر کشور استفاده کند و این روال کاری کلیه اقامتگاه‌های خانه کارگر است. اکنون در ایامی که پیک مسافرت نیست و در ایامی به جز عید نوروز و اعیاد خاص که مسافرت در آن زمان زیاد صورت می‌گیرد، سامانه سرا این امکان را در اختیار اعضاء می‌گذارد که هر زمان امکان رزرو باشد، بیش از یکبار در ماه نیز از این مکان‌های اقامتی استفاده کنند. برای مثال ما در مشهد این امکان را قرار دادیم که در مرکز الهیه خانه کارگر در ایام غیر پیک مسافرتی بیش از دوبار هم در ماه از خدمات اقامتی استفاده کنند.

این مدیر زائرسراهای خانه کارگر تشریح کرد: رزرو کردن ما به این شکل است که اقامت به میزان سه شب صورت می‌گیرد و روز چهارم باید تخلیه و تحویل انجام شود. قیمت‌های سوئیت‌های ما نیز برای سه شب اقامت خانوار سه نفره ۴۸۰ هزار تومان است که در واقع تنها هزینه انرژی و آبونمان مصرفی مسافرین عضو است.

وی تاکید کرد: مهمترین نیاز زائرین و مسافران در هر سفری بحث اقامت است که این خدمت از سوی خانه کارگر ارائه می‌شود. ضمن اینکه اقامتگاه‌های ما با امکانات پخت و پز و ظروف، گاز و یخچال و وسایل برودتی و گرمایشی تجهیز شده اند و افراد احساس می‌کنند که گویی در خانه خودشان مستقر هستند و شکل رسمی هتلی ندارد. زائران عزیز مشهد مقدس عضو خانه کارگر می‌توانند از طریق سایت سامانه سرا به آدرس whsaraa.ir برای مشاهده و رزرو مراجعه کنند.

انتهای پیام/