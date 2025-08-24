درمان بازنشستگان پولی شد؟

امیر رهبر، فعال صنفی بازنشستگان، در انتقاد از وضعیت خدمات درمانی بازنشستگان به خبرنگار ایلنا گفت: با افزایش قیمت داروها به دلیل حذف ارز ترجیحی، میزان حمایت بیمه از بازنشستگان نیز کاهش یافته است. مثلا بازنشستگان پیش از این برای خرید انسولین روی کمک هزینه بیمه حساب باز می‌کردند ‎اما الان مجبورند بخش زیادی از پول این دارو رو خود پرداخت کنند.

رهبر گفت: این وضعیت برای برخی از خدمات پزشکی از جمله خدمات دندانپزشکی هم قابل تعمیم است. پیشتر بیمه بخش قابل توجهی از این هزینه را متقبل می‌شد و بازنشسته مانند الان نگران هزینه‌های درمان نبود. امروز اما این خدمات گران شده و بیمه هم بخش محدودی از این هزینه را متقبل می‌شود.

وی گفت: قبلا بیمه در برخی صندوق‌ها مثلاً صندوق لشکری، بهترین بیمه برای خدماتی مانند دندان ‍‌پزشکی بود، اما الان نارضایتی زیاد شده است. بازنشستگان می‌گویند حقوقشان ناچیز است و مشکلات معیشتی فشار زندگی را بیشتر کرده است. در این شرایط آن‌ها انتظار حمایت بیشتری از بیمه درمانی خود دارند اما وضعیت بدتر از قبل شده است.

رهبر بیان کرد: خیلی از خدمات را از بیمه حذف کرده‌اند و بازنشسته باید برای گرفتنِ آن خدمات یا کامل از جیب خود هزینه کند و یا کلا قیدِ آن را بزند.

انتهای پیام/