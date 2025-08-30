به گزارش خبرنگار ایلنا، ناترازی برق، مشکلات بسیاری برای واحدهای تولیدی به وجود آورده است. به طوریکه برخی از واحدها مجبور به متوقف کردنِ موقت کار خود شده اند.

محمدحسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان، در گفتگو با «ایلنا» به بیکار شدنِ ۱۵۰ کارگر پیمانکاری کارخانه فروآلیاژ ازنا و همچنین کاهش و یا توقف فعالیت برخی دیگر از واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که ناترازی در تأمین حامل‌های انرژی بیشترین آسیب را به کارگران وارد کرده است. قطع برق در واقع مساوی با قطع معیشت کارگران است و این مسئله یک واقعیت انکارناپذیر است. دولت باید راهکارهایی بیاندیشد تا این ناترازی را مدیریت کند، به گونه‌ای که نه کارگر و نه کارفرما متضرر نشوند.

موسیوند گفت: در استان لرستان واحدهای موفقی داشتیم که به دلیل ناترازی به مشکل برخورده‌اند و دود این وضعیت به چشم کارگران رفته است. حتی اگر اخراجی هم صورت نگیرد، کارگران در این شرایط از مزایای اضافه‌کاری و سایر مزایا محروم می‌شوند و در حد معیشت حداقلی زندگی می‌کنند.

وی بیان کرد: این ناترازی باعث شده مقدار مورد نیاز برای برق مصرفیِ یک واحد تولیدی حتی از نصف هم کمتر شود و در نهایت تداوم این روند باعث می‌شود فعالیت بخش‌هایی از کارخانه متوقف و کارگران بیکار شوند. مثلا در شرکت فروآلیاژ فقط یک کوره به صورت محدود فعالیت می‌کند و بسیاری از کوره‌ها خاموش شده‌اند.

دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان گفت: شرکت‌های دیگر مانند صنایع فولاد هم به همین مشکل دچار هستند. ناترازی برق موجب ضرر و زیان فراوان به کارفرمایان می‌شود و در این شرایط کارفرمایان مجبور هستند برای کاهش هزینه‌ها نیروهای خود را تعدیل کنند. بنابراین می‌توان گفت ناترازی برق مساوی با قطع معیشت کارگران است. ما انتظار داریم دولت تدابیری اتخاذ کند تا این ناترازی به حداقل برسد و کارگاه‌ها تعطیل نشوند.

موسیوند گفت: وقتی تولید کارخانه‌ای متوقف می‌شود، نباید مشکل را فقط کوتاه مدت دید؛ اگرچه تولید کارخانه ممکن است برای مدت کوتاهی کم و یا متوقف شود اما قطع برق حتی برای یک یا دو هفته نیز باعث آسیب جدی به واحدهای تولیدی می‌شود. آسیبی که کاهش تولید به کارخانه می‌زند ممکن است بعدها خود را نشان دهد.

وی در خصوص آمار بیکاری در لرستان گفت: آمار بیکاری در این استان بالاست و جزو چند استان اول در زمینه بیکاری است. در این شرایط بی‌توجهی به مراکز تولیدی می‌تواند اوضاع را بدتر کند.

