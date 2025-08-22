چند ماه انتظار بازنشستگان برای معوقات ناچیز/ تبعیض میان بازنشسته همکار و غیرهمکار ممنوع!

به گزارش خبرنگار ایلنا، سخنان روز سه شنبه مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) در جمع روسای کانون‌های بازنشستگان تامین اجتماعی کشور در رابطه با تعهدات دولت نسبت به این سازمان و تعهدات صندوق نسبت به بازنشستگان، با واکنش‌های متفاوتی همراه بود.

در این رابطه، یدالله فرجی (فعال حقوق بازنشستگان و رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل) در تشریح مباحث مطرح شده از سوی مدیرعامل تامین اجتماعی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: آقای سالاری اشاره کردند که سال آینده ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه داریم که از این میزان ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق وصول حق بیمه‌های پرداختی تامین می‌شود. سود شرکت‌های شستا و دیگر شرکت‌ها حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان و کسری سالانه ما ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. ایشان فرمودند که بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان وام از بانک رفاه گرفتیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم. این درحالی است که ایشان می‌دانند دولت یک تریلیون تومان (یک‌هزار هزارمیلیارد تومان) به تامین اجتماعی بدهکار است و سود سالانه این مبلغ همان ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: علت اینکه مدیران عامل سازمان و از جمله آقای سالاری نمی‌توانند این کسری را و حتی سود سالانه این کسری را به نرخ بهره بانکی که همان ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است از دولت بگیرند، این است که به هرحال همگی منصوب دستگاه‌های دولتی و مسئولان هستند. در واقع جایگاهی که مدیران عامل تامین اجتماعی به عنوان مدیر صندوق دارند، متعلق به نمایندگان خود جامعه هدف یعنی کارگران و بازنشستگان باید باشد. مدیران دولتی قاعدتاً در نهایت به دولت پاسخگو خواهند بود و مجبور به پذیرش اوامر دولت هستند.

فرجی تاکید کرد: علاوه بر این، سخنی با آقای پزشکیان رئیس جمهور کشور داریم که با شعار عدالت محوری به این مقام رسیدند و امروز در نتیجه عملکرد یکساله ایشان به ویژه در مورد سازمان تامین اجتماعی، شاهد آن هستیم که عدالت به هیچ وجه محقق نشده است. ما کارگران بازنشسته، در طول خدمت و اشتغال، ۳۰ درصد از مزد و حقوق خود را قبل از دریافت به سازمان تامین اجتماعی داده‌ایم تا بتوانیم آخرین سال‌های عمر خود را با خیال راحت با حقوق بازنشستگی بگذرانیم. یک سوم حقوق افراد در طول سه دهه از عمر کاری، یکی از بزرگترین ثروت‌های تجمیع شده کشور در طی سالیان دراز بوده و نابود کردن این ثروت به این آسانی میسر نبود. در واقع ما نیازی به روسای جمهور و دولت‌ها برای حفظ این ثروت نداشتیم. کاش این ثروت را خودمان اندوخته می‌کردیم.

این فعال کارگری ادامه داد: تاکنون تامین اجتماعی ریالی از دولت بابت بدهی گذشته دریافت نکرده است و هرچه گرفتیم به زحمت بدهی‌های جاری دولت به این سازمان را پوشش می‌دهد. این درحالی است که دولت در این چند دهه یک تریلیون تومان پول از صندوق تامین اجتماعی گرفته تا تعهدات دیگر خود را پوشش دهد و روسای جمهور جملگی، بدهکار همه شاغلان و بازنشستگان هستند. این درحالی است که از منظر رهبری و طبق ابلاغیه ایشان، همه اموال ما مصداق حق‌الناس است. رئیس جمهور باید تلاش کند که این حق الناس به صاحبانش برگردد، نه اینکه مدام از ناتوانی در حلِ ناترازی‌های انرژی و برق و آب و صندوق‌ها گلایه کند. وظیفه رئیس جمهور دقیقاً مدیریت همین مشکلات است.

رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل تصریح کرد: کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان نیز عملکرد قابل قبولی ندارد. دوستان ما شش ماه است که برای معوقات چهار میلیون تومانی بازنشستگان مدام در حال وعده دادن هستند و مذاکرات ایشان به جایی نمی‌رسد.

این فعال حقوق بازنشستگان تاکید کرد: آقای سالاری به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می‌گویند که در این چهار ماه رفاهیات کارکنان خود سازمان تامین اجتماعی را نپرداختند. این درحالی است که ما بازنشستگان کارفرمای این سازمان هستیم. سازمان به کارکنان خود چه رفاهیاتی پرداخت می‌کند که ما از آن مطلع نیستیم؟ مگر باید بین کارکنان و بازنشستگان همکار و غیر همکار، تبعیض وجود داشته باشد؟ هر مزایای غیرنقدی به جز حقوق، چطور باید به شاغلان و بازنشستگان خود سازمان تامین اجتماعی برسد؟ ما از ایشان می‌خواهیم هر مزایا و رفاهیاتی که به کارکنان سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان آن پرداخت می‌شود، به بازنشستگان تامین اجتماعی نیز بپردازند زیرا این رفاهیات و مزایا از محل بودجه سازمان تامین اجتماعی که حق الناس است پرداخت می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید هرگونه تبعیض بین بازنشسته همکار و غیرهمکار در سازمان تامین اجتماعی از بین برود.

انتهای پیام/