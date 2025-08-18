وزیر کار خبر داد:
پرداخت مابهالتفاوت حقوق فروردین بازنشستگان با حقوق مرداد
احمد میدری از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داده است. بر اساس اعلام او، مابهالتفاوت حقوق فروردینماه که تاکنون پرداخت نشده بود، همراه با حقوق مرداد واریز خواهد شد.
به گفته وزیر کار، رقم این مابهالتفاوت برای هر بازنشسته بین ۳ تا ۴ میلیون تومان است که در قالب افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ محاسبه میشود. این پرداخت قرار است علاوه بر حقوق مرداد به حساب بازنشستگان واریز گردد و میتواند بخشی از فشار معیشتی این قشر را کاهش دهد.
میدری تأکید کرد این افزایش، بخشی از روند همسانسازی حقوق بازنشستگان به شمار میرود و هدف آن نزدیکتر کردن دریافتی بازنشستگان به شرایط واقعی هزینههای زندگی است. با توجه به نرخ بالای تورم و رشد هزینههای سبد معیشت، این اقدام اگرچه گامی مثبت تلقی میشود، اما کارشناسان معتقدند که همچنان پاسخگوی کامل نیازهای اقتصادی بازنشستگان نخواهد بود و ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام حقوق و مستمری همچنان باقی است.