تجمع کارگران معدن زغالسنگ طزره:
نگرانی معدنچیان از افزایش معوقات مزدی و بیمهای در ماههای آینده
صبح امروز چند صد نفر از کارگران معدن زغال سنگ طزره در اعتراض به مطالبات معوقه معوقات مزدی وبیمهای دست به تجمع اعتراضی زدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروزدوشنبه (۲۷ مرداد ماه) کارگران معدن زغالسنگ طزره که زیر مجموعه شرکت زغالسنگ البرز شرقی هستند در اعتراض به معوقات مزدی وبیمهای خود دست به تجمع اعتراضی زدند.
در این تجمع که از ساعت هفت صبح در رختکن کارگران معدن برگزار شده است، چند صد نفر از کارگران شرکت حضوردارند.
این کارگران که دستمزد آنها از تیرماه به تاخیر افتاده، میگویند؛ بخش دیگری ازنگرانی ما این است در صورت ادامه مشکلات مالی معدن شاهد افزایش معوقات مزدی و بیمهای در ماههای آینده باشیم.
به گفته کارگران معترض، کارفرما در پیگیری مطالباتشان به آنان وعده داده؛ درصورت تامین مالی تا پایان امروز دوشنبه بخشی از طلب مزدی آنها را پرداخت خواهد کرد اما ما کارگران حداقل بگیر خواستار دریافت حقوق کامل خود هستیم.
همچنین به نقل از کارگرانی که در اجتماع صنفی امروز شرکت دارند علاوه بر مطالبات مزدی، بیمه فروردین ماه سال جاری کارگران نیز به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
کارگران معدن زغالسنگ طزره در ادامه مشکلات خود میگویند: جدا از معوقات مزدی و بیمهای، کارگران در زمینه پوشش بیمه تکمیلی نیز دچار مشکل شدهاند علیرغم این که ماهانه مبالغی از حساب کارگران کسر میشود. از ابتدای سال جاری به دلیل پرداخت نشدن حق بیمههای تکمیلی، کارگران نمیتوانند هزینههای درمانی خود را وصول کنند. شرکت بیمهگر علت پرداخت نکردن هزینههای درمانی کارگران را بدحسابی این شرکت عنوان کرده است.
کارگران میگویند: مسئولان از چندین ماه پیش تاکنون نتوانستهاند مشکلات این واحد معدنی را حل کنند وحدود ۸۰۰ نفر از کارگران این واحد برای دریافت مطالبات معوقه خود همچنان سرگردانند.
یکی از تجمع کنندگان میگویند شرکت زغالسنگ البرز شرقی شامل معدن «طزره»، «تخت»، «مینودشت» و «کارخانه زغالشویی» است و روز گذشته یکشنبه همکاران ما در واحد زغالسنگ «تخت» به وضعیت موجوداعتراض کرده بودند.