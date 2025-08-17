جزئیاتی از مرگ و مصدومیت کارگران افغانستانی براثر سقوط از ارتفاع ساختمان بلندمرتبه

به گزارش ایلنا، حادثه حوالی ساعت ۹:۳۳ روز جمعه (۲۴ مرداد ماه) زمانی اتفاق افتاد که دو کارگر افغانستانی به اسامی «علی نظری» و «گل آقا نظری» به دلیل نقص فنی سوار بر دستگاه کلایمر مشغول تمیز کردن شیشه ‌های برج ۲۱طبقه کیان واقع در خیابان ولیعصر، خیابان ظفر بودند که ناگهان به دلیل نقص فنی و یک طرفه شدن سیم بوکسل دستگاه کلایمر از ارتفاع طبقه هشتم سقوط می‌کنند که بر اثر آن یکی جان خودرا از دست داده و دیگری مصدوم می‌شود.

گفتنی است، نیروهای امدادی مستقر در محل حادثه گزارش داده‌اند که مصدوم این حادثه (گل آقا نظری) درون تراس طبقه چهارم سقوط کره بود و کارگر جان باخته (علی نظری) با جراحات وارده بر روی دستگاه کلایمر در هوا معلق مانده بود.

برخی منابع خبری علت این حادثه را «قطع و وصل شدن جریان برق و اختلال در عملکرد موتور بالابر» اعلام کرده اند.

انتهای پیام/