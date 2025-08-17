خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیاتی از مرگ و مصدومیت کارگران افغانستانی براثر سقوط از ارتفاع ساختمان بلندمرتبه

جزئیاتی از مرگ و مصدومیت کارگران افغانستانی براثر سقوط از ارتفاع ساختمان بلندمرتبه
کد خبر : 1674548
لینک کوتاه کپی شد.

روز جمعه بر اثر پاره شدن سم بکسل دستگاه کلایمراز ارتفاع طبقه هشتم یک برج ۲۱ طبقه در تهران، یک کارگر کشته و یک نفر دیگر مصدوم شد.

به گزارش ایلنا، حادثه حوالی ساعت ۹:۳۳ روز جمعه (۲۴ مرداد ماه) زمانی اتفاق افتاد که دو کارگر افغانستانی  به اسامی «علی نظری» و «گل آقا نظری» به دلیل نقص فنی سوار بر دستگاه کلایمر مشغول تمیز کردن شیشه ‌های برج ۲۱طبقه کیان واقع در خیابان ولیعصر، خیابان ظفر بودند که ناگهان به دلیل نقص فنی و یک طرفه شدن سیم بوکسل دستگاه کلایمر از ارتفاع طبقه هشتم سقوط می‌کنند که بر اثر آن یکی جان خودرا از دست داده و دیگری مصدوم می‌شود.

گفتنی است، نیروهای امدادی مستقر در محل حادثه گزارش داده‌اند که مصدوم این حادثه (گل آقا نظری) درون تراس طبقه چهارم سقوط کره بود و کارگر جان باخته (علی نظری) با جراحات وارده بر روی دستگاه کلایمر در هوا معلق مانده بود.

برخی منابع خبری علت این حادثه را «قطع و وصل شدن جریان برق و اختلال در عملکرد موتور بالابر» اعلام کرده اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور