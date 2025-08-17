وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
تامین اجتماعی با محدودیت مالی برای بهبود مستمریها تلاش میکند
احمد میدری اعلام کرد: میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری بیش از ۵۰ درصد بوده و این گروه بیشترین رشد دریافتی را در میان اقشار با درآمد ثابت داشتهاند.
به گزارش ایلنا، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در آیین بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی رسمی ۶۵ پروژه سازمان تأمین اجتماعی که به صورت همزمان در سراسر کشور و با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، گفت: حقوق کارگران امسال حدود ۴۵ درصد و حقوق کارکنان دولت نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافته است. با احتساب جزئیات و ردیفهای فرعی، این درصدها اندکی متفاوت است، اما در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی همه افزایشها بیش از ۵۰ درصد بوده و در برخی موارد با اجرای متناسبسازی و افزایش حداقل مزد، رشد حقوق به ۵۹ تا ۶۰ درصد رسیده است. با این حال، این اقدامات هنوز پاسخگوی کامل نیازهای بازنشستگان نیست.
وی افزود: با وجود شرایط تورمی که قدرت خرید بازنشستگان را به سرعت کاهش میدهد، سازمان تأمین اجتماعی توانسته با وجود محدودیتهای مالی، گامهایی در جهت بهبود مستمریها بردارد. انتظار میرود این اقدامات رضایت نسبی بازنشستگان را فراهم کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به برگزاری آزمون برای انتخاب اعضای مالی شرکتهای وابسته به تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: این آزمونها در شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) و سایر صندوقهای بازنشستگی برگزار میشود تا عدالت شغلی و شایستهسالاری محقق شود. بر اساس این سازوکار، متقاضیان عضویت در هیئتمدیره در آزمونهای تخصصی شرکت کرده و بانک اطلاعاتی و منابع آزمون در اختیارشان قرار میگیرد. اجرای این آزمونها بر عهده سازمان آموزش فنی و حرفهای است و انتظار میرود این روند با ایجاد شفافیت و انتخابهای تخصصیتر، موجب بهبود عملکرد شرکتهای تابعه شود.
او در ادامه تأکید کرد: مطالبات بازنشستگان گسترده است و فاصلهای میان انتظارات آنان و توان واقعی سازمان وجود دارد. از سوی دیگر، تأمین اجتماعی علاوه بر پرداخت حقوق، موظف به سرمایهگذاری و ارائه خدمات شایسته در حوزه درمان نیز هست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سازمان برای پرداخت حقوق بازنشستگان با منابع محدودی روبهروست و ناگزیر بخش مشخصی از این منابع را به حوزههای دیگر، از جمله درمان، اختصاص میدهد. با وجود تمام تنگناها، امروز شاهد افتتاح تعداد زیادی پروژه درمانی هستیم.
وی با اشاره به اینکه تمرکز اصلی ما در ۲ حوزه بوده است توضیح داد که نخستین محور مورد نظر ما، تکمیل خدمات درمانی وزارت بهداشت است که بر اساس همکاری کمنظیری که در این دولت میان سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت شکل گرفته، در مناطقی که وزارت بهداشت بیمارستان دارد، سازمان اقدام به تکمیل خدمات بیمارستانی و افزایش تجهیزات کرده است. این رویکرد با همراهی نمایندگان مجلس دنبال شده تا از کارهای موازی جلوگیری شود.
میدری یادآورشد: در رویکرد دوم ایجاد و توسعه درمانگاهها مدنظر ماست، در مناطق دورافتاده یا نقاطی که نیاز به خدمات درمانی وجود دارد، با هماهنگی وزارت بهداشت، ساخت درمانگاهها در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام با هدف افزایش دسترسی مردم به خدمات اولیه درمانی و همسویی کامل با سیاستهای وزارت بهداشت انجام میشود.