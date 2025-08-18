یک فعال کارگری در گفتوگو با ایلنا:
گلستان بیش از ۷۰ معدن مختلف دارد، باید همه کار داشته باشند
یک فعال کارگری استان گفت: گلستان سرشار از ظرفیتهای غنی برای اشتغال زایی است و برای توسعه این استان، همه باید میدان بیایند.
سید محمود حمیدی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهارکرد: بیش از ۲۰ سال از تشکیل استان گلستان می گذرد و در این استان بیش از ۱۰ نوع محصول استراتژیک، تولید مرغ و گوشت و معدن و… وجود دارد. با این همه ظرفیتی که موجود است، متاسفانه وضعیت اشتغال در استان خوب نیست و درحال حاضر بسیاری از جوانان در خارج از استان مشغول به کارهستند.
وی گفت: بیش از ۷۰ معدن مختلف در استان وجود دارد؛ معادن استان در زمینههای ذغالسنگ، سنگ لاشه و آهکی، صدف کوهی، ید، سیلیس، سنگ نسوز و آلوویوم فعالیت میکنند. گلستان حدود ۱۵ درصد زغالسنگ کشور را تامین میکند و در شرایطی است که بخش معدن میتواند جایگزین درآمدهای نفتی باشد و همچنین اشتغالزایی قابل توجهی در این مسیر حاصل شود.
حمیدی ادامه داد: متاسفانه گلستان با حدود ۲ میلیون جمعیت، همچنان از استانهای توسعه نیافته کشور است؛ منطقه آزاد اینچه برون میتواند بخش زیادی از مشکل بیکاری استان را حل کند. با راه اندازی این منطقه آزاد، دستکم ۵۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد میشود.
وی ادامه داد: با این ظرفیت، وضعیت اشتغال و توسعه استان خوب نیست و بسیاری از جوانان فاقد شغل هستند. بیکاری آسیبهای اجتماعی به همراه دارد و در این شرایط، همه جریانهای سیاسی باید در کنار هم باشند و کمک کنند استان توسعه پیدا کند.
عضو اسبق شورای اسلامی کار استان گلستان افزود: درآمد سرانه مردم استان حدود ۵۰ درصد کمتر از میانگین کشوری است؛ بانکهای استان باید برای رونق صنایع کوچک و بزرگ در استان، تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهند و پای کار باشند و همه باید برای مردم و در راستای منافع عمومی بدون تعارف تلاش کنند.
حمیدی در پایان گفت: متاسفانه گاهی شاهد هستیم که عدهای به روشهای مختلف جلوی توسعه استان را میگیرند و در این شرایط، این کارگران و تولید کنندگان هستند که بیشتر از همه آسیب میبینند. گلستان سرشار از ظرفیتهای غنی است و برای توسعه این استان همه باید به میدان بیایند.