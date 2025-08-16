خبرگزاری کار ایران
جوابیه معدن خان خاتون بم درباره فوت یک کارگر

روابط عمومی معدن خان خاتون در واکنش به انتشار خبر فوت یکی از کارگران جوابیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روابط عمومی معدن خان خاتون در واکنش به انتشار خبر فوت یکی از کارگران  معدن جوابیه‌ای صادر کرد. 

متن این جوابیه به شرح زیر است: 

«احتراماً با توجه به خبر منتشره در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ تحت عنوان «ریزش کوه در معدن خان خاتون» و ایجاد حادثه‌ای در این معدن به اطلاع میرساند از آنجایی که حادثه مذکور خارج از محدوده معدن خان خاتون و در کوه‌های خانه خاتون بم بوده لذا این حادثه هیچ ارتباطی با معدن مذکور نداشته است. »

 

انتهای پیام/
