هوش مصنوعی صندوق کشوری در خدمت پاسخگویی به بازنشستگان
قزوینی گفت: چت‌بات صندوق به گونه‌ای طراحی شده که بازنشستگان بتوانند همانند گفت‌وگو با یک کارشناس انسانی، سوالات خود را در حوزه‌های مختلف از جمله خدمات رفاهی، بیمه‌ای، وام‌ها و طرح‌های حمایتی مطرح کنند.

به گزارش ایلنا، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تحول سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری، از راه‌اندازی چت‌بات هوش مصنوعی صندوق بازنشستگی کشوری در نرم افزار صبا-اپ خبر داد.
 
امیرحسین قزوینی، گفت: «با توجه به سرعت تحولات فناوری و نیاز به پاسخگویی سریع، شفاف و دقیق به بازنشستگان، صندوق بازنشستگی کشوری با بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی، سامانه چت‌بات هوش مصنوعی را در بستر نرم افزار صبااپ طراحی و اجرا کرده است. این ابزار نوین، همانند یک مشاور هوشمند، به صورت شبانه‌روزی و لحظه‌ای به سوالات بازنشستگان پاسخ می‌دهد و ابهامات آنان را برطرف می‌کند.»
 
وی افزود: «چت‌بات صندوق به گونه‌ای طراحی شده که بازنشستگان بتوانند همانند گفت‌وگو با یک کارشناس انسانی، سوالات خود را در حوزه‌های مختلف از جمله خدمات رفاهی، بیمه‌ای، وام‌ها و طرح‌های حمایتی مطرح کنند و پاسخ شفاف و دقیق دریافت نمایند. این اقدام علاوه بر تسهیل دسترسی بازنشستگان به اطلاعات، موجب کاهش قابل توجه تماس‌های ورودی به مرکز ارتباط ۲۵۰۰ صندوق خواهد شد که در برخی روزها به بیش از سه هزار تماس می‌رسد.»
 
قزوینی با اشاره به توسعه سایر خدمات دیجیتال صندوق، از جمله اپلیکیشن «صبا» و کارت شناسایی دیجیتال بازنشستگان، خاطرنشان کرد: «اپلیکیشن صبا با بیش از یک میلیون نصب فعال در اختیار بازنشستگان است؛ تلاش ما بر این است که این بستر را به یک پایگاه جامع و تعاملی برای ارائه انواع خدمات رفاهی، فنی و اطلاع‌رسانی به بازنشستگان تبدیل کنیم. کارت شناسایی دیجیتال نیز به‌زودی از طریق همین اپلیکیشن ارائه می‌شود تا بازنشستگان بدون نیاز به حمل کارت فیزیکی، در هر زمان و مکان بتوانند هویت خود را احراز کنند.»
 
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تحول سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری در پایان تأکید کرد: «هدف اصلی ما ارتقاء کرامت و رضایت بازنشستگان است و استفاده از فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، گامی مهم در این مسیر به شمار می‌رود.»
 

 

