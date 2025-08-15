خبرگزاری کار ایران
انتقاد بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی/ زمان واریز مطالبات مشخص شود

انتقاد بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی/ زمان واریز مطالبات مشخص شود
بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی از نامعلوم بودن زمان واریز مطالبات خود انتقاد کردند.

جمعی از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی در تماس با خبرنگار ایلنا، از نامعلوم بودن زمان واریز مطالبات خود انتقاد کردند. 

میرزایی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در ارتباط با معوقات بازنشستگان گفته است: بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی مطالباتی دارند که مدت‌هاست پرداخت نشده است. او در پاسخ به این سوال که معوقات بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی دقیقاً چه زمانی پرداخت می‌شود؛ گفت: هر وقت منابع مورد نیاز تامین شود، به سرعت پرداخت انجام می‌شود. 

بازنشستگان می‌گویند مدتهاست منتظر واریز مطالبات قانونی خود هستیم؛ سازمان برنامه و بودجه و صندوق کشوری باید مشخص کنند دقیقاً چه زمانی این مطالبات پرداخت می‌شود؛ آیا قرار است تا ابد منتظر بمانیم؟!

 

 

 

آخرین اخبار
