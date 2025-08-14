خبرگزاری کار ایران
انتقاد یک بازنشسته از تاخیر؛

معوقات فروردین بازنشستگان را با جریمه تاخیر بپردازید!

الان پنج ماه از سال گذشته و هنوز معوقات فروردین پرداخت نشده، آیا در زمان پرداخت معوقه فروردین ماه، سود پنج ماهه این معوقات هم محاسبه و پرداخت خواهد شد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، ماه پنجم سال به پایان نزدیک شده اما هنوز معوقات فروردین بازنشستگان کارگری پرداخت نشده؛ سیداحمد حسینی، بازنشسته کارگری در این رابطه به ایلنا می‌گوید: من کارگری هستم که با  ۳۵ سال سابقه کار بازنشسته شدم؛ اکنون هشت سال از بازنشستگی‌ام گذشته و سال به سال وضع معیشتی‌ام بدتر شده، مقصر چه کسی‌ست؟

او ادامه می‌دهد: سوالی از مدیران و مقامات تامین اجتماعی دارم؛ آن زمان که سر کار بودیم، اگر پرداخت حق بیمه‌هایمان یک روز عقب می‌افتاد، مشمول جریمه می‌شد و باید بیمه به اضافه جریمه و دیرکرد پرداخت می‌شد؛ اما الان پنج ماه از  سال  گذشته و هنوز معوقات فروردین بازنشستگان پرداخت نشده، آیا در زمان پرداخت معوقه فروردین ماه، سود پنج ماهه این معوقات هم محاسبه و پرداخت خواهد شد؟

این بازنشسته افزود: سود این تاخیر با توجه به این تورم کمرشکن، دقیقاً همان حق‌الناسی هست که بر گردن دولت و تامین اجتماعی‌ست؛ اگر آن زمان با ۲ میلیون یا حتی کمتر، یک کیسه ده کیلویی برنج می‌خریدیم حالا با ۳ میلیون تومان هم نمی‌توانیم! آیا این عدالت است؟

 

 

