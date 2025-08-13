خبرگزاری کار ایران
برگزاری مراسم تودیع و معارفه دبیر اجرایی خانه کارگر تهران

برگزاری مراسم تودیع و معارفه دبیر اجرایی خانه کارگر تهران
مراسم تودیع و معارفه دبیر اجرایی خانه کارگر تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مراسم تودیع و تکریم اسماعیل حق پرستی دبیراجرایی پیشین خانه کارگر تهران و معارفه علی صابری سرپرست اجرایی خانه کارگر تهران با حضور علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر، حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر و جمع کثیری از اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری برگزار شد. در این مراسم خبرنگاران و اصحاب رسانه در حوزه کار و تأمین اجتماعی نیز حضور داشتند. 

در ابتدای این مراسم اسماعیل حق پرستی دبیراجرایی پیشین خانه کارگر تهران به محجوب دبیرکل خانه کارگر و حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر در خصوص انتخاب علی صابری تبریک گفت و از تمام پرسنل و اعضای هیئت اجرایی که در طول دوران فعالیت ایشان، زحمت کشیدند و دوره بسیار فعالی را پشت سر گذاشتند، تشکر کرد و آرزوی توفیق برای علی صابری سرپرست اجرایی خانه کارگر تهران کرد. 

وی در پایان صحبت‌های خود، به توسعه تشکیلات که دبیرکل خانه کارگر از آن بسیار سخن می‌گوید، پرداخت و گفت: این تفکر بسیار ارزشمند بوده و ریشه در فرهنگی تشکیلاتی دارد. 

در ادامه این مراسم نیز علی صابری سرپرست اجرایی خانه کارگر تهران اظهار کرد: امروز تشکیلات ما بیشتر از هر زمان دیگری به مطالبه گری، توسعه و همچنین ایجاد تنوع در خدمات نیاز دارد. دبیران اجرایی بهترین نقش را در این زمینه دارند. اصلی‌ترین اولویت ما حفظ کرامت، رعایت اصول مشتری مداری و ارائه خدمت به جامعه هدف یعنی کارگران و بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی در همه امور است.

در پایان این مراسم از زحمات اسماعیل حق پرستی در پست دبیر اجرایی خانه کارگر تهران تقدیر به عمل آمده و  برای موفقیت او در پست بازرسی شعبات خانه کارگر آرزوی موفقیت شد.

