درخواست رسیدگی فوری به ساماندهی کارکنان دولت/ پیمانکاران حذف شوند

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران نفت و گاز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار رسیدگی فوری به طرح ساماندهی کارکنان دولت و تبدیل وضعیت کارگران و کارمندان شدند.

متن این نامه به شرح زیر است:

همکاران ما در این شرکت و سایر دستگاه‌های دولتی، سال‌هاست که با مشکلات ناشی از تبعیض، بی‌عدالتی و شرایط نامناسب شغلی دست و پنجه نرم می‌کنند. طرح ساماندهی کارکنان دولت که پس از سال‌ها انتظار و وعده‌های مکرر مسئولان، نمایندگان مجلس و دولت به مرحله اجرا رسیده است، متأسفانه آنگونه که باید، پاسخگوی خواسته‌های به‌حق جامعه کارگری و کارمندی نبوده است.

خواسته اصلی ما، حذف تبعیض‌ها، برقراری عدالت شغلی و لغو سیستم پیمانکاری است که به نوعی برده‌داری نوین تبدیل شده و حقوق اولیه کارگران و کارمندان را نقض می‌کند. اخیراً اخبار و بخشنامه‌هایی در فضای مجازی منتشر شده است که حاکی ازعدم تحقق خواسته‌های ما در این طرح است. این موضوع موجی از نارضایتی در بین همکاران ایجاد کرده است که سابقه خدمت آنان از ۵ سال تا ۲۸ سال متغیر است.

لذا از جنابعالی به عنوان رئیس‌جمهور عدالت‌خواه و منتخب مردم، تقاضا داریم:

۱. مانع اجرای تصمیمات ناعادلانه در طرح ساماندهی کارکنان دولت شوید.

۲. حذف سیستم پیمانکاری و تبدیل وضعیت کارگران و کارمندان به رسمی قطعی را پیگیری فرمایید.

۳. فریادرس جامعه کارگری باشید و با اقدامات عاجل، از تشدید نارضایتی‌ها جلوگیری نمایید.

مردم شریف ایران، جنابعالی را انتخاب کردند تا عدالت را در تمامی سطوح اجرایی نمایید. امیدواریم با مساعدت شما، این مطالبه به‌حق کارگران و کارمندان زحمت‌کش به سرانجام برسد. »

