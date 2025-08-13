انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حملونقل خبر داد:
تمدید بیمه تکمیلی و عمر ۱.۵ میلیون راننده کامیون در سراسر کشور
انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حملونقل اعلام کرد: بیمه عمر و تکمیلی رانندگان خودروهای سنگین و خانوادههایشان که عضو سه کانون حملونقلی در سراسر کشورند، تمدید میشود.
به گزارش ایلنا، کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی موسسات و شرکتهای حملونقل داخلی کالای ایران اعلام کرد: این کانون جلسهای با ۴ شرکت بیمهگر در راستای تمدید پوشش بیمه تکمیلی درمان و عمر رانندگان و خانوادههایشان برگزار کرد.
این نشست با حضور رضا رستمی، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی موسسات و شرکتهای حملونقل داخلی کالای ایران، فیروز خدایی، رئیس کانون رانندگان، رضا تیموری، رئیس کانون کامیونداران و تعدادی از اعضای هیات مدیره سه کانون و نمایندگان چهار شرکت بیمهای «دی»، «رازی»، «البرز» و «ایران برگزار شد.
به گفته رضا رستمی، رئیس کانون، در این جلسه چهار شرکت بیمهای به معرفی خدمات بیمهای پرداختند و قرار است یک شرکت بیمهای که خدمات بیمهای با کیفیت را ارائه میدهد، انتخاب و بیش از یک و نیم میلیون نفر در سراسر کشور (رانندهها به همراه اعضای خانوادههایشان) را پوشش بیمهای دهد.
رستمی تاکید کرد، پس از انعقاد قرارداد با بیمهگر منتخب، پوشش بیمه تکمیلی و عمر و خدمات آن برای اعضای سه کانون حملونقلی در سراسر کشورمان (رانندگان و خانوادههایشان) از ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ به مدت یکسال اعمال میشود.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی موسسات و شرکتهای حملونقل داخلی کالای ایران خاطرنشان کرد: تصمیم نهایی برای انتخاب شرکت بیمهگر توسط سه صنف حملونقلی تا اوایل هفته آینده اتخاذ و قرارداد با شرکت بیمهای منتخب در هفته منتهی به مردادماه منعقد میشود.