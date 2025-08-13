پایان اعتراض کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی/ اداره کار همراهی کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، طی روزهای گذشته، کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی به تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا و پایین بودن حقوق دریافتی نسبت به سایر پتروشیمی‌های بندر ماهشهر اعتراض کردند که نه تنها به این اعتراض پاسخی داده نشد که کارگران می‌گویند: با تعدادی از نیروها برخورد شده است.

منابع مطلع کارگری در این مجموعه اظهار کردند: تعدادی از کارگران در شیفت شب ممنوع‌‌الورود شدند که در نهایت از آن‌ها تعهدنامه گرفتند....

کارگران پتروشیمی رازی در ارتباط با رویکرد اداره کار ماهشهر می‌گویند: این اداره کل نسبت به اعتراضات اخیر و مشکلات کارگران ابراز بی‌اطلاعی کرده و پیگیری لازم را به عمل نیاورده است.

طبق این گزارش، شورای تامین استان نیز مصوباتی درباره ضرورت بهبود وضعیت کارگران پتروشیمی رازی داشته است که به آن‌ها تا امروز عمل نشده است. براساس این مصوبات باید مزایای مزدی کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی افزایش یابد.

