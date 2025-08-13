خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایان اعتراض کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی/ اداره کار همراهی کند

پایان اعتراض کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی/ اداره کار همراهی کند
کد خبر : 1673272
لینک کوتاه کپی شد.

کارگران پتروشیمی رازی می‌گویند: به مطالبات‌مان پاسخ مناسب ندادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  طی روزهای گذشته، کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی به تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا و پایین بودن حقوق دریافتی نسبت به سایر پتروشیمی‌های بندر ماهشهر اعتراض کردند که نه تنها به این اعتراض پاسخی داده نشد که کارگران می‌گویند: با تعدادی از نیروها برخورد شده است.  

منابع مطلع کارگری در این مجموعه اظهار کردند:  تعدادی از کارگران در شیفت شب ممنوع‌‌الورود شدند که در نهایت از آن‌ها تعهدنامه گرفتند....

کارگران پتروشیمی رازی در ارتباط با رویکرد اداره کار ماهشهر می‌گویند: این اداره کل نسبت به اعتراضات اخیر و مشکلات کارگران ابراز بی‌اطلاعی کرده و پیگیری لازم را به عمل نیاورده است. 

طبق این گزارش، شورای تامین استان نیز مصوباتی درباره ضرورت بهبود وضعیت کارگران پتروشیمی رازی داشته است که به آن‌ها تا امروز  عمل نشده است. براساس این مصوبات باید مزایای مزدی کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی افزایش یابد. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور