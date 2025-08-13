جمعی از مربیان پیش‌دبستانی مدارس دولتی در تماس با ایلنا، از بلاتکلیفی شغلی خود انتقاد کردند.

این نیروها که روز گذشته به نمایندگان مجلس مراجعه کرده‌اند با بیان اینکه «استخدام حق مسلم و قانونی ماست» افزودند: به جای بازنشستگان که در مدارس حق‌التدریس کار می‌کنند، ما را استخدام کنند.

این نیروها ادامه دادند: توقع داریم «شیوه‌نامه تبدیل وضعیت نیروهای پیش‌دبستانی» به زودی تصویب شود. ما سال‌هاست بلاتکلیف و سرگردانیم و این در حالیست که می توانند شرایط جذب ما را فراهم سازند.

