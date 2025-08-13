اعتصاب ۲۴ ساعته با درخواست افزایش دستمزد ساعتی

به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری بی. بی. سی انگلیس، ده‌ها نفر از کارکنان مراکز ورزشی-تفریحی ایرلند در بلفاست (پایتخت) در اعتراض به وضعیت نزولی دستمزد خود در اعتصاب ۲۴ساعته شرکت کردند.

روز دوشنبه، کارکنان مراکز ورزشی و تفریحی بلفاست در مراکز زنجیره‌ای تحت مدیریت شرکت Greenwich Leisure Limited (GLL) اعتصابی را سازمان داده و تهدید کردند که در صورت تداوم‌ بی‌توجهی به مطالبات، هر هفته دوشنبه‌ها به این اقدام ادامه خواهند داد.

چهارده مرکز ورزشی و تفریحی و دو باشگاه رسمی، از جمله باشگاه‌های زیرمجموعه Better Gym، متعلق به شهرداری بلفاست پایتخت است، اما همگی به صورت پیمانکاری توسط GLL اداره می‌شود.

این شرکت اعلام کرد که همچنان «در حال مذاکره با کارکنان» است.

اتحادیه کارگری این کارکنان نیز اعلام کرده که پرسنل این مجموعه علاوه بر پیشنهاد فعلی، به دنبال افزایش حقوق ساعتی ۱ پوند هستند که به گفته آن‌ها، حداقل دستمزد لازم برای امرار معاش را برای کارکنان فراهم کند.

