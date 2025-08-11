اعتراض کارشناسان رادیولوژی به شرایط شغلی

جمعی از کارشناسان رادیولوژی در تماس با خبرنگار ایلنا، نسبت به وضعیت شغلی و معیشتی خود اعتراض کردند.

این نیروها با بیان اینکه روز گذشته در برخی شهرهای کشور از جمله زنجان، سنندج، اصفهان، قزوین، اراک، تبریز و کرمانشاه، تجمع صنفی برگزار کردیم؛ از مسئولان دولت و وزارت کشور خواستند به خواسته های قانونی آن‌ها رسیدگی شود.

پرتوکاران، مهم‌ترین مطالبات خود را اختصاص شماره نظام حرفه‌ای، تشکیل اداره کل امور پرتوها در وزارت بهداشت، شمول قانون ارتقاء بهره‌وری و تعرفه‌گذاری عادلانه خدمات تصویربرداری پزشکی دانستند و گفتند: ما خواستار شمول کامل همه‌ی پرسنل کاردان و کارشناس رادیولوژی، رادیوتراپی و پزشکی هسته‌ای در طرح ارتقای بهره‌وری مانند سایر گروه‌های بالینی هستیم؛ تعرفه‌گذاری عادلانه و تخصص‌محور خدمات تصویربرداری پزشکی نیز یک مطالبه‌ی جدی‌ست.

