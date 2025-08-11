اعتراض کارمندان شبکه اجتماعی تیک تاک به اخراج گسترده

به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه گاردین، شرکت شبکه اجتماعی چینی تیک تاک در اقدامی با جایگزینی تیم امنیت شبکه و نظارت محتوای خود با هوش مصنوعی و نیروی کار پیمانی، بخش قابل توجهی از نیروهای خود در این حوزه را در ایستگاه آلمان اخراج کرده است.

در واکنش به اقدام تیک تاک به اخراج ده‌ها نفر از کارکنان این شرکت، جمعی از این کارمندان در برلین، صبح روز شنبه در مرکز این شهر تجمع کردند. این شرکت بزرگ رسانه‌ای، در عرض یک ماه تنها در شعبه آلمان خود، اقدام به اخراج ۱۵۰ کارمند کرده است.

کارمندان بخش بازار آلمانی زبان این شبکه اجتماعی می‌گویند: تیک تاک حدود ۳۲ میلیون کاربر فعال دارد. این شرکت در آلمان با حدود ۴۰۰ کارمند، محوریت این شبکه اجتماعی چینی در اروپا را برعهده دارد که تا پایان ماه آگوست، قصد دارد نیمی از کارکنان خود را اخراج کند.

آنا ساپل، سخنگوی تیک‌تاک، در اطلاعیه خود ادعا کرده است: «ساده‌سازی گردش کار و بهبود کارایی دلیل اخراج‌ها بوده است» و همچنین تاکید کرده که: «ما کاملاً به حفاظت از ایمنی و یکپارچگی پلتفرم خود متعهد هستیم».

