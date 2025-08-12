رئیس سازمان فنی و حرفهای در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
از مهارت تا کار/ توضیحاتی در مورد رتبهبندی و فوقالعاده خاص کارکنان سازمان
رئیس سازمان فنی و حرفهای گفت: قاعدتا سازمانهایی مانند ما که منابع داخلیشان محدود است نمیتوانند فوقالعاده خاص را اجرا کنند و ما نسبت به این موضوع معترض هستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نیروهای سازمان فنی و حرفهای سالهاست که به حقوق ناچیز خود معترض هستند. سازمان در هر دورهای از کمبودِ منابع برای افزایش حقوق کارگران صحبت کرده و منابع داخلی را برای افزایش حقوق کارکنان ناچیز دانسته است. در دورهی جدید اما در قالب رفاهیات مبلغی به حقوق این نیروها اضافه شده که به گفتهی خودشان این مقدار همچنان ناکافی است و نمیتواند مشکلات معیشتی آنها را حل کند.
برای افزایش حقوق این نیروها، مربیان در انتظار اجرای رتبهبندی هستند. همچنین، با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، قانون فوقالعاده خاص با سقف ۲۵ هزار امتیاز، برای اجرا به دولت ابلاغ شده و راه حلِ دیگری برای افزایش حقوق کارکنان دولت است. البته مقرر شده که بودجه فوقالعاده خاص از طریق منابع داخلی هر سازمان تخصیص داده شود. از این رو اجرای این قانون بیش از همه به منابع داخلی و تمایل سازمان مربوطه بستگی دارد.
در همین راستا از غلامحسین محمدی، رئیس سازمان فنی و حرفهای، پرسیدیم که آیا در سازمان فنی و حرفهای فکری برای فوقالعاده خاص نیروها شده است؟ محمدی گفت: در مورد موضوع فوقالعاده خاص و دیگر مواردی همچون رتبهبندی که در احکام همکاران درج میشود، باید گفت که همه این موارد نیازمند مقررات قانونی و تأمین منابع مالی از طریق سازمان برنامه یا منابع داخلی سازمان است. ضمن اینکه با محدودیتهای بودجه مواجهیم و منابع و درآمدهایی که به ما تخصیص داده شده، عمدتاً برای توسعه زیرساختها هزینه میشود و امکان اختصاص این مبالغ برای حقوق و دستمزد وجود ندارد.
وی بیان کرد: از سال گذشته، بر اساس اساسنامه، ضرایبی در احکام اعمال شده است؛ برای مثال ضریب یک و یک دهم در احکام مربیان. همچنین افزایش رفاهیات اعمال شده و بحث رتبهبندی نهایی شده که قرار است امسال اجرایی شود. سازمان برنامه نیز قول داده است منابع لازم رتبهبندی را تأمین کند.
معاون وزیر کار گفت: در خصوص فوقالعاده خاص نیز قرار نیست بودجه دولتی افزایش یابد و تأمین اعتبار باید از محل منابع داخلی سازمانها صورت گیرد. قاعدتا سازمانهایی مانند ما که منابع داخلیشان محدود است نمیتوانند فوقالعاده خاص را اجرا کنند و ما نسبت به این موضوع معترض هستیم. قرار بود فوقالعاده خاص با هدفِ عدالت در پرداخت اجرا شود اما با این مقرره که فوقالعاده خاص از مسیر منابع داخلی اجرا شود، فقط سازمانهایی که پول دارند فوقالعاده خاص را پرداخت میکنند اما سازمانهایی که منابع لازم را ندارند و اتفاقا حقوق و دستمزدهایشان هم پایین است، نمیتوانند آن را پرداخت کنند. ما به این موضوع معترض هستیم و درخواست میکنیم که به این موضوع رسیدگی شود.
رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا آمار دقیقی در رابطه با میزان اشتغال تولید شده از طریق برنامههای مهارتآموزی وجود دارد گفت: ما پایشهای ادواری و رصدهای منظمی انجام میدهیم تا بررسی کنیم چند نفر از مهارتآموزان در هر استان، بر اساس مهارتی که آموختهاند یا حتی مهارت غیرمرتبط، در نهایت مشغول به کار میشوند. بر اساس آمار، در استان کرمان حدود ۸۰ درصد مهارتآموزانی که به ما مراجعه کردهاند، مشغول به کار شدهاند که از این میان، نیمی از آنها به واسطه مهارتی که یاد گرفتهاند موفق به اشتغال شدهاند.
محمدی بیان کرد: از کل مهارتآموزانی که به ما مراجعه میکنند، تقریباً ۵۰ درصد کارجو هستند و ۵۰ درصد دیگر یا به دنبال ارتقاء مهارت خود هستند یا صرفاً برای گذراندن اوقات فراغت به ما مراجعه میکنند. این رقم همانطور که گفتم در استان کرمان ۸۰ درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد حدود ۱۰ درصد است که این موضوع به ظرفیتهای زیستبوم اشتغال و شرایط استان نیز بستگی دارد.
رئیس سازمان فنی و حرفهای گفت: به طور کلی، میانگین کشوری اشتغال مهارتآموزان حدود ۵۰ درصد است؛ یعنی از هر ۱۰۰ مهارتآموز، ۵۰ نفر کارجو هستند که از این تعداد، ۵۰ درصد معمولاً وارد چرخه اشتغال میشوند. همچنین، مهارتآموزانی که در محیط کار واقعی آموزش میبینند، حدود ۶۰ درصد موفق به اشتغال میشوند.