به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، صبح امروز در محل سالن تلاش این وزارتخانه برگزار شد.

در ابتدای این نشست، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: خبرنگاری مثل سیاست‌ورزی اگر با اخلاق باشد، نقش پیامبری است و اگر همراه با اخلاق نباشد، جنایت آمیز خواهد بود. در جنگ دوازده روزه دیدیم که برخی در رسانه دروغ گفته و جنایت را توجیه می‌کردند که این فرد از خود سرباز مستقیم نظامی دشمن که بمب می‌اندازد، جنایت‌کارتر است.

وی افزود: آنچه در جامعه ما اخلاقی است، این است که هر خبرنگار اخلاق‌مداری باید به دنبال ایجاد امید در جامعه باشد که رسالت بسیار دشواری است. این مساله هر جامعه‌ای است و حتی در جامعه‌هایی که مشکلات اقتصادی حاد ندارند، این امید نیاز است. نباید تصور کنیم در شرایط سخت نمی‌توانیم امید ایجاد کنیم.

میدری تاکید کرد: در بسیاری از کشورها و جوامع در اوج بحران، راه‌حل‌های امیدآفرین ایجاد شده است. بعد از بحران ۱۹۲۹ بود که تئوری‌های نجات‌بخش اقتصادی مطرح شد و پس از بحران اجتماعی اروپا بود که گزارش بیویریج باعث تشکیل نهادی به نام دولت رفاه بود.

وزیر کار تاکید کرد: وقتی روابط بین انسان‌ها عوض شود، شرایط بهتری پدید می‌آید. بحث عدالت در ابعاد مختلف آن می‌تواند نقطه شروع باشد و نقطه شروع عدالت هم عدالت شغلی است. در نظام اداری ما انتصابات بر مبنای روابط سیاسی است که آسیب زیادی به جامعه ایران وارد کرده است. این مسئله انگیزه‌ها را از بین برده و نارضایتی شغلی فراگیر می‌شود.

عضو‌ هیات دولت تصریح کرد: آنچه می‌تواند ما را از بن بست نجات دهد، ایجاد عنصر اخلاقی است که رسانه‌ها شریک اصلی ایجاد عنصر اخلاقی هستند. ما با پدیده باج نیوز در رسانه‌ها مواجه هستیم که شاید ۵ درصد کل رسانه‌ها را تشکیل داده و فضای رسانه و خدمت رسانی را با وجود اندک بودن‌شان آلوده می‌کند.

وی تاکید کرد: همکاری مسئولان و مدیران با باج نیوزها از نظر اداری باید جرم انگاری و تخلف محسوب شود. همچنین قدمی که سریع‌تر باید برداشت این است که با حضور قوه قضاییه یک شورای حل اختلاف با حضور خبرنگاران ایجاد کرد که تولیدکنندگان اخبار دروغین طرد شود.

میدری با تاکید بر هماهنگی با اصحاب رسانه برای ایجاد یک تشکل صنفی فراگیر برای خبرنگاران اظهار کرد: خبر مثبت مورد استقبال رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد که باید با شکل جدید کار خبری این روند اصلاح شود.

وزیر کار با اشاره به امکان ارزان فروشی سهام شرکت‌های تابعه وزارت کار و‌ شستا و خطر آن گفت: با همکاری و حمایت آقای رئیس جمهور، طی شش ماه آینده صرفا واگذاری مدیریتی انجام می‌شود و از ارزان فروشی اجتناب می‌گردد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: هیات مدیره‌های شستا باید یک عضو مالی در رشته‌های مرتبط مالی و حسابداری بعد از یک آزمون به کار بگیرند که این مانع از انتصابات سیاسی می‌شود. در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، تامین اجتماعی و صندوق کشوری نیز ما با آزمون جذب نیرو کردیم که در شرکت‌های تولیدی و مدیریتی نیز این روند باید به رویه بدل شود؛ البته کار دشواری است اما ما آن را پیش می‌بریم.

