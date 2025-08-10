اعتراض کارگران شرکتی پتروشیمی رازی/ از مزایای عرفی محرومیم
کارگران شرکتی پتروشیمی رازی در بندر ماهشهر به عدم پرداخت مزایای عرفی انتقاد دارند.
کارگران شرکتی پتروشیمی رازی در بندر ماهشهر در تماس با خبرنگار ایلنا، از اعتراض صنفی خود خبر دادند.
این کارگران میگویند: براساس مصوبه شورای تامین، باید هرچه تحت عنوان مزایای عرفی به کارگران پتروشیمیهای بندر ماهشهر پرداخت میشود به ما هم پرداخت شود اما کارفرما از عمل به این الزام سر باز زده است.
این کارگران با بیان اینکه تعداد کارگران شرکتی یا ارکان ثالث پتروشیمی رازی ۱۵۰۰ نفر است؛ افزودند: اکنون مدتهاست که ما خواستار پرداخت مزایای عرفی هستیم؛ برای مثال، به کارگران پتروشیمیهای منطقه ماهشهر، دو مولفه مزدی تحت عنوان فوق العاده شغل و فوقالعاده ایاب و ذهاب پرداخت میشود، کمک هزینه معیشتی هم دارند اما ما از همهی این پرداختها محرومیم.
کارگران شرکتی پتروشیمی رازی ادامه دادند: اسفند سال قبل نامهای خطاب به اداره کار نوشتیم، حدود بیست روز پیش هم یک اعتراض صنفی ترتیب دادیم؛ آن زمان مقامات اداره کار قول دادند که کارها را روبراه میکنند و دریافتی ما افزایش مییابد اما به این وعده عمل نکردند.
این کارگران میگویند: ما از روز گذشته دوباره دست به اعتراض زدهایم و انتظار داریم این بار صدای ما شنیده شود؛ تبعیض در پرداخت مزایای مزدی باید برچیده شود.