دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان در گفتگو با ایلنا:
چرا معوقات فروردین بازنشستگان واریز نشد؟/ دست تامین اجتماعی در پوست گردوست!
موسیوند از واریز نشدن معوقات فروردین بازنشستگان انتقاد کرد.
«محمد حسن موسیوند» دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه چرا تامین اجتماعی به وظایف قانونی خود عمل نمیکند؛ گفت: مگر معوقات فروردین بازنشستگان کارگری چقدر است؟ نفری ۳ یا ۴ میلیون تومان. آیا عادلانه است بازنشسته ۵ ماه برای پرداخت این مبلغ ناچیز منتظر بماند.
او افزود: بازنشستگان کارگری عموماً زیر خط فقر هستند و دیگر با سیلی هم نمیتوانند صورتشان را سرخ کنند؛ رفتار تامین اجتماعی در حق این بازنشستگان اصلاً درست نیست.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان خرمآباد تاکید کرد: انتظار داشتیم معوقات بازنشستگان در اردیبهشت یا نهایتاً خرداد پرداخت شود اما حالا ماه پنجم سال هم در آستانه پایان است و هنوز فیشهای واریزی صادر نشده!
موسیوند با بیان اینکه اگر دولت به تعهداتش عمل میکرد، امروز به این حال روز نمیافتادیم؛ اضافه کرد: در شرایطی که تامین اجتماعی توان تامین اعتبار برای پرداخت تعهدات حداقلی خود را ندارد، بانک رفاه را از بدنهی این سازمان جدا کردهاند؛ یعنی همه جوره دست این صندوق را در پوست گردو گذاشتهاند؛ دود این شرایط در چشم بازنشستهای میرود که حقوقش برای یکسوم ماه هم کافی نیست.