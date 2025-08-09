جزئیات بیشتر از مرگ ۳ کارگر چاه در زرندیه/ حال یکی از مصدومان وخیم است

یک فعال کارگری درباره جزئیات بیشتر حادثه مرگ و مصدومیت ۷ کارگر بر اثر گاز گرفتگی حین لایروبی چاهT به خبرنگار ایلنا گفت: حادثه در کارخانه دنا سلولز در شهرک صنعتی مامونیه واقع در زرندیه استان مرکزی رخ داده است.

او با بیان اینکه کارگران جانباخته برای رفع گرفتگی وارد چاه کارگاه محل کار خود شده بودند، در تشریح جزئیات این خبر گفت: حوالی ساعت ۱۰ صبح روز ۱۶مرداد، سه نفر از کارگران کارخانه دنا سلولز که در زمینه تولید انواع کاغذ فعالیت دارد، حین لایروبی چاه فاضلاب، به دلیل استنشاق گازهای سمی دچار حادثه شده و جان خود را از دست دادند.

این فعال کارگری با بیان اینکه چهار کارگر دیگر برای نجات جان همکاران خود اقدام کرده بودند و همگی مصدوم شده‌اند که یک نفر توسط نیروهای هلال‌احمر و دو نفر دیگر توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقاد داده شدند، گفت: از قرار معلوم یکی از مصدومان در وضعیت وخیم و اورژانسی قرار دارد و هم‌اکنون تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی است.

براساس اعلام منابع کارگری، هنوز جزئیات دقیق این حادثه مشخص نشده و علت آن در دست بررسی است.

