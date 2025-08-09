دو فوتی بر اثر برخورد بالگرد کارگران با کشتی در رودخانه میسیسیپی
بر اثر برخورد یک بالگرد حامل کارگران با یک کشتی تفریحی در قسمت بالایی رودخانه میسیسیپی بین ایالتهای غرب میانه ایالات متحده، ایلینوی و میزوری، ۲ نفر جان باختند.
به گزارش ایلنا؛ به نقل از یو اس تودی، مأموران گشت بزرگراه ایالت میزوری اعلام کردند که این بالگرد حامل کارگرانی بود که سعی داشتند روی خطوط برق نزدیک علائم هشدار دهنده هوانوردی کار کنند.
بنا به گزارشها، این بالگرد با خط برق برخورد کرده و قبل از آتش گرفتن، سعی در فرود روی کشتی داشته است.
رسانههای محلی روز جمعه به نقل از پلیس ایالت ایلینوی اعلام کردند به دلیل این حادثه، پلی که دو ایالت میزوری و ایلینوی را به هم متصل میکند، موقتاً به روی همه ترافیکها بسته شده است و زمانی برای بازگشایی آن مشخص نیست.
گارد ساحلی ایالات متحده اعلام کرد که رودخانه میسیسیپی تا زمان ادامه تحقیقات، به روی تردد کشتیها در این منطقه بسته است.