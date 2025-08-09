مصدومیت ماموران دامپزشکی مهاباد در مسیر ماموریت

به گزارش ایلنا، این حادثه روز گذشته (جمعه ۱۷ مرداد ماه) برای ۳نفر از کارکنان بخش خصوصی دامپزشکی مهاباد در استان آذربایجان غربی زمانی رخ داد که این ۳نفر حین ماموریت دچار حادثه واژگونی خودرو شدند.

از قرار معلوم؛ سرنشینان یک خودرو که از ماموران مایه‌کوبی بخش خصوصی دامپزشکی مهاباد، بودند در حین انجام ماموریت واکسیناسیون دام‌ها در منطقه کوهستانی کوران دچار حادثه می‌شوند که در نتیجه آن سرنشینان به بیرون پرتاب شده و خودرو واژگون می‌شود.

مصدومان در حال حاضر در بیمارستان بستری‌اند و حال عمومی آن‌ها رضایت بخش گزارش شده است.

