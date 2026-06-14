بیش از ۳۳۰۰ تن کالای اساسی در چهارمحال و بختیاری توزیع شد
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از توزیع گسترده بیش از سه هزار و ۳۰۰ تن کالای اساسی در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش ایلنا، عباس میر احمدی با اشاره به عملکرد استان در زمینه توزیع کالاهای اساسی اظهارداشت: در سال ۱۴۰۴ بیش از دو هزار و ۴۵۱ تن برنج، ۳۰۲ تن مرغ منجمد، ۲۳۶ تن شکر، ۱۷۵ تن روغن خوراکی و ۱۶۱ تن گوشت منجمد در سطح استان توزیع شد که نقش مؤثری در ایجاد تعادل بازار، کنترل قیمتها و دسترسی مناسب شهروندان به کالاهای مورد نیاز داشته است.
وی افزود: هوشمندسازی فرآیندهای تأمین و توزیع، تقویت ذخایر راهبردی و نظارت مستمر بر بازار با هدف تأمین امنیت غذایی و ایجاد آرامش در بازار استان اجرایی شده است.
میر احمدی ادامه داد: همچنین هوشمندسازی توزیع آرد روستایی و اتصال نانواییهای آزادپز به سامانه نانینو، زمینه را برای مدیریت بهتر منابع و کاهش تخلفات فراهم کرد.
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: تجهیز میدان میوه و ترهبار استان به ترازوی دیجیتال از دیگر اقدامات شاخص در راستای افزایش دقت مبادلات و ارتقای شفافیت بازار بود.
وی با بیان اینکه تأمین امنیت غذایی نیازمند برنامهریزی بلندمدت و مدیریت هوشمندمی باشد تصریح کرد: برنامهریزی برای راهاندازی بازارچه محصولات کشاورزی در استان در دستور کار قرار دارد که ضمن کوتاه کردن دست واسطهها، زمینه عرضه مستقیم محصولات را فراهم میکند.