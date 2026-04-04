مراسم وداع و تشییع شهید کامران رحمانی شهرکی در شهر کیان برگزار می شود
رئیس شورای اسلامی شهر کیان گفت: مراسم وداع و تشییع جانباز شهید هشت دوران دفاع مقدس کامران رحمانی شهرکی روز یکشنبه در شهر کیان برگزار می شود.
عبدالرسول ندیمی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: شهید کامران رحمانی شهرکی به عنوان بسیجی در جبهه حق علیه باطل حضور پیدا کرد و در ۱۵ خرداد ۱۳۶۳ در منطقه عملیاتی غرب کشور بر اثر اصابت ترکش، از ناحیه کمر دچار ضایعه نخاعی شد و ۴۱ سال بر این مجروحیت، صبوری کرد و نهایتاً شربت شهادت را نوشید.
وی افزود: مراسم وداع با این شهید سرافراز، روز یکشنبه ۱۶ فروردین ماه ساعت ۲۱:۳۰ در میدان پیامبر اعظم شهر کیان با حضور گسترده مردم، خانواده معظم شهدا و مسولین برگزار خواهد شد.
ندیمی ادامه داد: مراسم تشییع و خاکسپاری در روز دوشنبه ۱۷ فروردین ماه در شهر کیان برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، کامران رحمانی «جانباز ۷۰ درصد» دوران دفاع مقدس، پس از صبر و تحمل سالها مجروحیت جانبازی به فیض عظمای شهادت نائل شد و به کاروان یاران راه حق پیوست.