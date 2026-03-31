استاندار چهارمحال و بختیاری بر مدیریت جهادی در تأمین کالاهای اساسی در شرایط جنگی تاکید کرد

استاندار چهارمحال و بختیاری، در جلسه قرارگاه اقتصادی امنیت غذایی و تأمین کالاهای اساسی در شهرستان لردگان ، بر ضرورت مدیریت جهادی، هوشمندانه و منسجم در حوزه اقتصاد، به ویژه در شرایط کنونی کشور که در معرض تهاجم دشمنان قرار دارد، تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا ، جعفر مردانی بیان کرد:  اولویت اول ما تأمین پایدار، کافی و مستمر کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم  است  و از تلاش‌های تولیدکنندگان، بازرگانان و اصناف در این زمینه قدردانی می کنم.

 وی همچنین بر ضرورت پیش‌بینی دقیق ذخایر راهبردی، رصد مستمر بازار و تشدید نظارت‌ها، به ویژه در حوزه نانوایی‌ها، تأکید کرد.

 استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به شعار سال "اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی"، حمایت عملی و مؤثر از تولیدکنندگان داخلی را لازمه تقویت تولید ملی، کاهش وابستگی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی دانست.

 مردانی همچنین بر اهمیت مدیریت افکار عمومی از طریق اطلاع‌رسانی شفاف، دقیق و امیدبخش برای جلوگیری از ایجاد شایعه و نگرانی‌های بی‌مورد در جامعه تأکید کرد.

 وی روحیه همدلی، انصاف و مسئولیت‌پذیری را در بین اصناف و بازاریان ضروری خواند و از آن‌ها خواست تا با مردم همراهی کرده و بازار را نماد عدالت در توزیع و پایبندی به اصول اقتصاد مقاومتی قرار دهند.

مردانی در پایان بر نقش تعیین‌کننده مدیریت موفق بازار در شرایط جنگی و اضطراری در حفظ آرامش روانی جامعه و تقویت جبهه داخلی کشور تأکید کرد و خواستار نگاه جهادی، انقلابی، اقدام به موقع، تصمیم‌گیری قاطع و همدلی و همکاری همه‌جانبه همه دستگاه‌ها شد.

