شبکه آبرسانی طرح نهضت ملی مسکن در شهر جونقان چهارمحال و بختیاری ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش ایلنا، محمد کریمی اظهارداشت: این پروژه با هدف تأمین آب آشامیدنی سالم، بهداشتی و پایدار برای ساکنان طرح نهضت ملی مسکن در شهر جونقان درحال اجراست.

وی افزود: شبکه آبرسانی به طول بیش از ۷۰۰ متر و با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن ۱۱۰ میلی‌متری اجرا می‌شود و به زودی تکمیل و آماده بهره‌برداری خواهد شد.

کریمی با اشاره به انعقاد قراردادی بالغ بر سه و نیم میلیارد ریال برای این پروژه، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح با نظارت مستقیم شرکت آب و فاضلاب استان و با هماهنگی کامل اداره کل راه و شهرسازی انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، شهر جونقان با جمعیتی بالغ بر ۱۵ هزار نفر در ۴۲ کیلومتری شهرکرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است.

انتهای پیام/