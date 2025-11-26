جهش حمایتی شورای شهر؛ تخفیف پروانه ساخت به ۵۰ درصد رسید

به گزارش ایلنا، محمدحسین واحدیان با اشاره به توافق اولیه وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی برای اعمال ۳۰ درصد تخفیف در پروانه‌های مسکن افزود: شورای شهر با هدف حمایت بیشتر از سازندگان، این تخفیف را به ۵۰ درصد افزایش داد که باعث کاهش چشمگیر هزینه‌های صدور پروانه شده است و تاکنون پروانه‌ها در محلات ۴۰، ۴۱ و ۴۲ شهرکرد صادر شده است.

وی به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای ۲۰۰ میلیارد تومانی با وزارت راه و شهرسازی برای آماده‌سازی اراضی در چهار محله اشاره کرد و گفت: علیرغم تأخیر در تحویل زمین‌ها، شهرداری برای سرعت‌بخشی به پروژه، عملیات اجرایی را آغاز کرد که بخش اول پروژه به ارزش ۵۰ میلیارد تومان تکمیل و بخش دوم نیز با تخصیص ۵۰ میلیارد تومان دیگر در حال اجراست که نیمی از آن به پایان رسیده است.

شهردار شهرکرد با انتقاد از عدم تخصیص اعتبارات دولتی برای جبران تخفیفات اعطایی خاطرنشان کرد: با وجود مصوبه‌های دولتی درباره بازپرداخت بخشی از این تخفیفات، از سال ۱۳۸۷ تاکنون هیچ پرداختی انجام نشده و تمام بار مالی آن بر دوش شهرداری‌هاست.

واجدین از تعریف ۱۹ پروژه بازآفرینی شهری با جذب مشاوران تخصصی خبر داد و افزود: متأسفانه اعتبارات لازم به‌صورت کامل تخصیص نیافته و پروژه‌ها تنها با بخش محدودی از بودجه پیش می‌روند.

وی آمار پروانه‌های صادر شده را نشانه تداوم فعالیت عمرانی دانست و گفت:در سال گذشته حدود ۶۰۰ پرونده و امسال نزدیک به ۴۰۰ پروانه ساختمانی صادر شده است.

شهردار شهرکرد به پروژه‌های مختلفی از جمله بازگشایی مسیرها در محدوده میرآباد، اتصال جاده باباولی به محور جهاد و ساماندهی ترمینال شهری اشاره کرد و تأکید نمود:این پروژه‌ها نمونه‌ای از اقدامات داوطلبانه شهرداری بدون وابستگی به منابع ملی است.

واحدیان در پایان، کمبود سرانه فرهنگی و ورزشی را از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهری عنوان کرد و اظهارداشت:شهرداری آمادگی دارد اراضی مناسب را به احداث فرهنگسراها و مجموعه‌های ورزشی اختصاص دهد و درخواست‌های لازم در این زمینه به دستگاه‌های مسئول ارسال شده است.

